СМИ сообщили о намерении «Зенита» продать Дзюбу

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По информации источника издания, клуб предложил купить игрока сборной России московскому «Спартаку», однако красно-белые отказались. В связи с этим «Зенит» продолжает поиски вариантов для трудоустройства Дзюбы.

Решение продать форварда объясняется тем, что в «Зените» намерены сделать основным нападающим Александра Кокорина.

После вылета сборной России из Кубка конфедераций в сториз Instagram-аккаунта Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в национальной команде, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. В сети действия футболистов расценили как протест против наставника и заговорили о назревающем конфликте внутри сборной. Оба форварда пропустили Кубок конфедераций.