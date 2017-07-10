СМИ сообщили о намерении «Зенита» продать Дзюбу
Руководство
санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» решило продать нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, «Бизнес Online».
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Видимо, что-то случилось...
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По информации источника издания, клуб предложил купить игрока сборной России московскому «Спартаку», однако
Решение продать форварда объясняется тем, что в «Зените» намерены сделать основным нападающим Александра Кокорина.
После вылета сборной России из Кубка конфедераций в сториз
В феврале 2015 года «Спартак» согласился продать Дзюбу в «Зенит». К
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