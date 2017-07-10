Ребров продлил контракт со «Спартаком» до лета 2020 года
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров подписал с клубом новый контракт на три года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России по футболу.
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Новое соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до лета 2020 года.
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 28 матчей (24 пропущенных мяча) в чемпионате России и вместе с командой завоевал золотые медали.
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