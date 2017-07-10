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10 июля 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ребров продлил контракт со «Спартаком» до лета 2020 года

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров подписал с клубом новый контракт на три года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России по футболу.

Голкипер московского Спартака Артем Ребров подписал с клубом новый контракт на три года сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России по футболу. Увеличить
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Новое соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до лета 2020 года.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 28 матчей (24 пропущенных мяча) в чемпионате России и вместе с командой завоевал золотые медали.

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