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Федор Смолов получил повреждение в контрольном матче «Краснодар» — ЦСКА и с большой долей вероятности выбыл на срок до месяца. Рассказываем о нюансах этой истории.

Спарринг завершился вчера около трех часов дня по Москве, и все, что к этому моменту знают болельщики обеих команд, можно уместить в несколько пунктов.

— Счет — сообщили сайты обоих клубов.

— Состав ЦСКА — его сообщил сайт армейцев. Состав «Краснодара» неизвестен.

— Пять событий по версии сайта «быков»: матч начался, гол забил Дзагоев, перерыв, гол забил Вандерсон Масиэл, матч окончен.

Возможно, с точки зрения команд это и правильно: вот-вот стартует сезон, и надо максимально закрыть информацию от соперников по 1-му туру. Но, по моим данным, и в «Анжи», с которым встречаться красно-синим, и в «Рубине», сопернике «быков», в курсе обстоятельств спарринга. В проигрыше остались болельщики, которым на клубных ресурсах игру не показали.

Главным же ньюсмейкером стал Кахор Муминов, официальный представитель Смолова, рассказавший о травме своего клиента и сопутствующих факторов — весьма неприглядных, если ему верить. Оказалось, игрок чувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, просил об МРТ, но «Краснодар» не пошел навстречу.

В итоге Смолов вышел в стартовом составе (с момента его приезда на сбор 4 июля прошло пять дней) и к исходу 10-й минуты получил травму. По предварительной информации, обследование он пройдет сегодня в одной из столичных клиник.

В прошлом сезоне у Федора было два повреждения, и восстанавливался он довольно быстро. Осенью 2016-го в матче с «Ниццей» форвард травмировал боковые связки колена и пропустил два месяца. Весной из-за надрыва задней поверхности бедра пропустил меньше месяца. Сейчас та же травма и та же нога. Насколько все серьезно, покажет МРТ.

В клубе никак не реагируют на высказывание Муминова, если не считать фразы «пусть комментирует» гендиректора Владимира Хашига. Возможно, на фоне саги о трансфере Смолова в другой клуб, когда любое слово может серьезно изменить расстановку сил и сыграть на понижение позиции «быков», это и правильно.

Но как бы то ни было, вопросы к главе медслужбы краснодарцев Марине Валовой имеются. Известна история — и в интервью «СЭ» ее правдивость подтвердил главный тренер сборной Станислав Черчесов — о том, как Смолов на разминке перед встречей с Мексикой на Кубке конфедераций почувствовал дискомфорт в бедре, но вышел и сыграл. В клубе об этом не могли не знать. «Краснодар» — организация серьезная, об игроках там заботятся и наверняка попросили футболиста пройти МРТ сразу после того матча или чуть позже, уже в отпуске. А Смолов, как профессионал, в такой просьбе вряд ли отказал.

Внимание, вопрос — состоялось ли обследование ДО приезда форварда на сбор? Верно ли, что оно сделано за границей, и правда ли, что показало отсутствие проблем со здоровьем? Как бы то ни было, версия, что Смолова, вопреки его просьбе, не отправили на МРТ в Австрии, а вместо этого поставили играть, удивляет. Либо это непрофессионализм врачей, как можно сделать вывод из заявления представителя футболиста, либо часть трансферной игры. Просто бизнес.

То, что история лучшего форварда России в «Краснодаре» завершена, уже очевидно. И клуб, и игрок получили друг от друга все, что могли. Нет смысла перечислять, главное сейчас — красиво разойтись. Сделать так, чтобы Федор не был проклят болельщиками «быков», которых становится все больше, а клуб не обрел репутацию золотой клетки, откуда не вырваться до тех поры, как не закончится контракт.

По косвенным признакам, сам нападающий хочет в «Спартак» и желание сотрудничать взаимно — Массимо Каррера уже говорил, что ценит бомбардира, а на днях подписался на его Инстаграм. Хороший знак для Смолова, ведь из «Зенита» подобных сигналов не поступало.

До конца трансферного окна остается около полутора месяцев, время для продолжения торговли есть.

Условия общеизвестны. Краснодарцы готовы продать игрока в «Спартак» только за сумму отступных — 30 миллионов евро. Есть версия, впрочем, что к концу августа ценник может вдвое упасть. И второй момент — говорят, «Краснодар», понимая мотивацию Федора, не прочь обменять его на Кокорина (не Дзюбу, а именно на Кокорина) с доплатой. В Петербурге, как заметил в интервью «СЭ» спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, не готовы к варианту «Смолов любой ценой», но, что выглядит совсем уж удивительным, и к расставанию с Кокориным не готовы.

В общем, все идет к тому, что нас ждет длительная сага. Сторона футболиста проявляет некоторое нетерпение, клуб внешне спокоен.

А Федору за год ЧМ-2018 хочется пожелать здоровья. Пусть восстановление будет максимально быстрым.