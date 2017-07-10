«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18

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Домашняя форма «быков» от фирмы Puma выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах.

Гостевой комплект — в белом цвете с черными и зелеными вставками.

Напомним, в сезоне-2015/16 «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

16 июля в первом туре нового первенства команда Игоря Шалимова на выезде сыграет с казанским «Рубином».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Футбольный клуб «Краснодар» совместно с техническим партнером PUMA представляет домашнюю и гостевую экипировку команды на сезон 2017/2018! <a href="https://t.co/K4XpWMWUcl">pic.twitter.com/K4XpWMWUcl</a></p>— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar/status/884306359856058369">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>