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10 июля 2017, 11:29 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18

«Краснодар» представил комплекты домашней и гостевой формы на предстоящий сезон.

Краснодар представил комплекты домашней и гостевой формы на предстоящий сезон. Увеличить
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Домашняя форма «быков» от фирмы Puma выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах.

Гостевой комплект — в белом цвете с черными и зелеными вставками.

Напомним, в сезоне-2015/16 «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

16 июля в первом туре нового первенства команда Игоря Шалимова на выезде сыграет с казанским «Рубином».

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