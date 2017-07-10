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10 июля 2017, 10:30 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Артем Дзюба: Кокорин — покоритель мух

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал шутку его одноклубника Александра Кокорина, который сказал, что Дзюба боится мух.

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«Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

Я говорю ему: «Саш, убей хоть одну». А он отвечает: «Не-не, нормально. А что, они летают?». Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный, — сказал Дзюба.

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