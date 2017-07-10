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10 июля 2017, 10:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-игрок «Краснодара» Кокоскерия повесился в своём доме

Бывший игрок «Краснодара» Адриано Кокоскерия повесился в собственном доме.

Бывший игрок Краснодара <span class=error>Адриано</span> Кокоскерия повесился в собственном доме. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице ФК «Афон» в социальной сети «ВКонтакте». Именно в этой команде последнее время играл 26-летний футболист.

Сообщается, что Кокоскерия оставил прощальную записку. Что стало причиной самоубийства, пока не известно.

Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Энергия» Волжский, «Краснодар», «Сахалин», «Сочи», «Океан» (Керчь).

Руководство ФК «Афон» выражает соболезнования родным и близким футболиста.

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