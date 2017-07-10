Экс-игрок «Краснодара» Кокоскерия повесился в своём доме
Бывший игрок «Краснодара» Адриано Кокоскерия повесился в собственном доме.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом говорится на официальной странице ФК «Афон» в социальной сети «ВКонтакте». Именно в этой команде последнее время играл 26-летний футболист.
Сообщается, что Кокоскерия оставил прощальную записку. Что стало причиной самоубийства, пока не известно.
Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Энергия» Волжский, «Краснодар», «Сахалин», «Сочи», «Океан» (Керчь).
Руководство ФК «Афон» выражает соболезнования родным и близким футболиста.
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