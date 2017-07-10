Чемпион СССР-1984 Чухлов: Гнал бы Дзюбу из «Зенита» поганой метлой!

«Вы считаете, что в атаке у «Зенита» перебор квалифицированных исполнителей? Да, пришёл отыгравший за сборную на Кубке конфедераций Дмитрий Полоз, со дня на день легионера подпишут. Только я бы Артёма Дзюбу гнал из «Зенита» поганой метлой!

Мне не нравится именно то, как он играет за «Зенит». И в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Томи» Артём всегда проявлял инициативу, лез в пекло борьбы, а в «Зените» предпочитает играть на чистых, как говорят футболисты, мячах. В отличие от Феёдора Смолова или того же Полоза, он не создает для себя моментов. Предпочитает, чтобы на него играла вся команда. Выдали голевую передачу — отлично, не выдали — да и ничего страшного. Зарплата капает! — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».