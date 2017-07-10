Болельщики: Великий Массимо научит Смолова играть
Скандал вокруг Федора Смолова — самая обсуждаемая тема минувшего воскресенья.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМОЛОВА: «КРАСНОДАР» ОТКАЗАЛ ФЕДОРУ В МРТ, И ОН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил травму в контрольном матче с ЦСКА. По предварительным данным, у форварда повреждена задняя поверхность бедра. Не исключено, что Смолов пропустит три недели.
disss. МРТ
ТолькоТоронто. Какие МРТ? Какие травмы задней поверхности? Любому понятно, что Смолов начал демарш.
Тот самый Зануда. Сергей Николаевич держаться! Тридцатник и ни цента меньше! Федю, если будет брыкаться, в аренду в Хабаровск, там тоже МРТ есть, а не только в Москве и Мюнхене.
Доктор Хряк. Это все на нервной почве. У Федора только один путь. Заплатить Леониду Арнольдовичу 20 миллионов зелени, и, если Великий Массимо будет не против, то научит Смолова играть в футбол.
ПЕРВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ ТАЙМ — ЗА «ЗЕНИТОМ». ЧЕМ ОТВЕТИТ «СПАРТАК»?
До старта сезона остается меньше недели, а чемпионы России не достигли большинства из своих трансферных целей — в отличие от главных конкурентов из
cizoch. Как можно было из «Ростова», трех ключевых игроков получить бесплатно? Там ребята, похоже, не следят за контрактами своих футболистов.
Millwall82. Ответ «Ничем». Федун не различает ЛЧ и РФПЛ, по его же словам, это «турниры примерно одного уровня» ©.
МАТЧ МЕЖДУ «КРАСНОДАРОМ» И ЦСКА ПРОЙДЕТ В «ЗАКРЫТОМ» РЕЖИМЕ.
Предсезонный товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет без болельщиков. Соответствующее заявление сделал краснодарский клуб на своем официальном сайте.
Вопреки. Дружбаны, оказывается..?
crazysun78. Будут новых судей просматривать.
ravilius777. Смолов, по ходу, пентатрик сделает, в свои ворота. ЦСКА TV трансляции не будет, по просьбе «Краснодара».
Brennet. Ну, хоть
Карабаир. Видимо, будет обкатка супероружия.
СЕРГЕЙ КАРЯКИН: «ХОЧУ, ЧТОБЫ «СПАРТАК» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ПОПАЛ В ГРУППУ С «БАРСЕЛОНОЙ».
Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил надежду, что его любимый футбольный клуб «Спартак» попадет в одну группу с «Барселоной».
evgenIU84. Казалось, не прошло и года после последнего оглушительного триумфа «Спартака» в еврокубках, и вот назревает соперничество с «Барсой».
РОДЧЕНКОВ ВСЕ ВИДИТ! «Барселона» у нынешнего «Спартака» если и выиграет, то исключительно в борьбе,
kokkk3. Чтобы живьем Месси увидеть, не обязательно «Спартаку» с «Барсой» играть.
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