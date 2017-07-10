Болельщики: Великий Массимо научит Смолова играть

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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМОЛОВА: «КРАСНОДАР» ОТКАЗАЛ ФЕДОРУ В МРТ, И ОН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил травму в контрольном матче с ЦСКА. По предварительным данным, у форварда повреждена задняя поверхность бедра. Не исключено, что Смолов пропустит три недели.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Представитель Смолова: "Краснодар" отказал Федору в МРТ, и он получил травму"<a href="https://t.co/7krWyxvy4X">https://t.co/7krWyxvy4X</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/884257119729442818">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

disss. МРТ какого-то участка стоит максимум 100 долларов! «Краснодар» их зажал?

ТолькоТоронто. Какие МРТ? Какие травмы задней поверхности? Любому понятно, что Смолов начал демарш.

Тот самый Зануда. Сергей Николаевич держаться! Тридцатник и ни цента меньше! Федю, если будет брыкаться, в аренду в Хабаровск, там тоже МРТ есть, а не только в Москве и Мюнхене.

Доктор Хряк. Это все на нервной почве. У Федора только один путь. Заплатить Леониду Арнольдовичу 20 миллионов зелени, и, если Великий Массимо будет не против, то научит Смолова играть в футбол.

ПЕРВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ ТАЙМ — ЗА «ЗЕНИТОМ». ЧЕМ ОТВЕТИТ «СПАРТАК»?

До старта сезона остается меньше недели, а чемпионы России не достигли большинства из своих трансферных целей — в отличие от главных конкурентов из Санкт-Петербурга, которые подписывают одного новичка за другим.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый трансферный тайм – за "Зенитом". Чем ответит "Спартак"?<a href="https://t.co/nvIzrQ9yQg">https://t.co/nvIzrQ9yQg</a> <a href="https://t.co/PW5M4mo88W">pic.twitter.com/PW5M4mo88W</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/884165469439234053">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смолов пройдет МРТ не в Краснодаре, а в Москве<a href="https://t.co/urCiFunV7v">https://t.co/urCiFunV7v</a> <a href="https://t.co/7xkDhLljBN">pic.twitter.com/7xkDhLljBN</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/884137602395328512">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

alex-ls. Интересно посмотреть на «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, но вы забыли «Рубин», ведь там теперь КББ. Думаю, места в первой четверке эти команды разыграют между собой, у каждой команды свои плюсы и минусы, чемпионат будет точно интересным!

cizoch. Как можно было из «Ростова», трех ключевых игроков получить бесплатно? Там ребята, похоже, не следят за контрактами своих футболистов.

Millwall82. Ответ «Ничем». Федун не различает ЛЧ и РФПЛ, по его же словам, это «турниры примерно одного уровня» ©.

МАТЧ МЕЖДУ «КРАСНОДАРОМ» И ЦСКА ПРОЙДЕТ В «ЗАКРЫТОМ» РЕЖИМЕ.

Предсезонный товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет без болельщиков. Соответствующее заявление сделал краснодарский клуб на своем официальном сайте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Краснодар" и ЦСКА провели товарищеский матч <a href="https://t.co/kMxyjmETGX">https://t.co/kMxyjmETGX</a> <a href="https://t.co/85SWwHxPsw">pic.twitter.com/85SWwHxPsw</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/884021887998857217">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Болельщиков ЦСКА и "Краснодара" можно понять <a href="https://t.co/RY0POvxD6M">https://t.co/RY0POvxD6M</a> <a href="https://t.co/gYXg7WdtAy">pic.twitter.com/gYXg7WdtAy</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/883953973375496192">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вопреки. Дружбаны, оказывается..?

crazysun78. Будут новых судей просматривать.

ravilius777. Смолов, по ходу, пентатрик сделает, в свои ворота. ЦСКА TV трансляции не будет, по просьбе «Краснодара».

Brennet. Ну, хоть счет-то скажут?

Карабаир. Видимо, будет обкатка супероружия.

СЕРГЕЙ КАРЯКИН: «ХОЧУ, ЧТОБЫ «СПАРТАК» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ПОПАЛ В ГРУППУ С «БАРСЕЛОНОЙ».

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил надежду, что его любимый футбольный клуб «Спартак» попадет в одну группу с «Барселоной».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Симонян дает совет "Спартаку" ? <a href="https://t.co/DTHsK2Dqry">https://t.co/DTHsK2Dqry</a> <a href="https://t.co/Gctu8yc9uz">pic.twitter.com/Gctu8yc9uz</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/883943855321735169">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

evgenIU84. Казалось, не прошло и года после последнего оглушительного триумфа «Спартака» в еврокубках, и вот назревает соперничество с «Барсой».

РОДЧЕНКОВ ВСЕ ВИДИТ! «Барселона» у нынешнего «Спартака» если и выиграет, то исключительно в борьбе, что-то вроде 3−2. Большой разницы в классе между командами нет. Тот же Промес запросто мог бы усилить Барселону.

kokkk3. Чтобы живьем Месси увидеть, не обязательно «Спартаку» с «Барсой» играть.