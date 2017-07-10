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10 июля 2017, 8:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Онопко: Состав ЦСКА могут пополнить иностранцы, будем рады любому усилению

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о трансферных планах красно-синих, отметив, что состав московской команды могут пополнить иностранные футболисты.

«Работа ведётся. Да, скоро чемпионат начинается. Но трансферное окно ведь не закрывается. Есть футболисты, которых ведут, но я их не могу называть. Иностранцы или российские футболисты? Иностранцы.

Мы будем рады любому усилению в любую позицию. Нам не помешает ни нападающий, ни полузащитник, ни защитник. Сезон длинный, и футболисты тоже живые люди, которые травмируются и получают карточки. Необходимо, чтобы можно было в случае чего закрыть позицию в любой линии.

На нападающих вообще всегда и везде большой спрос, и хороший форвард стоит дорого. Но в последнее время у нас появилась очень хорошая связка Витиньо — Чалов. Сейчас ещё Оланаре восстанавливается после травмы. Он уже начал в полную силу тренироваться. Конечно, мы надеемся на эту тройку. У ЦСКА боеспособная линия нападения. Мы много забиваем, — сказал Онопко.

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