Кокорин: Встретимся с Черчесовым — вместе посмеёмся над ситуацией
Искреннее интервью нападающего «Зенита» — о «месседже», капитанской повязке, общении с Дзюбой и переходе в лондонский «Арсенал».
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Хайп — самое подходящее слово, которым можно описать происходившие вокруг Александра Кокорина в последнее время события. В конце прошлого сезона обсуждали его футболку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и лишение водительских прав, после Кубка конфедераций — «месседж» в историях «Инстаграма», записанный вместе с Дзюбой. И очень редко говорили об игре Кокорина.
После австрийских сборов «Зенита» с новым тренером Александр Кокорин ответил на все вопросы корреспондента «Чемпионата» — объяснил свой «месседж», рассказал о «гонках по Москве», поделился впечатлениями от работы с Манчини, вспомнил историю несостоявшегося перехода в лондонский «Арсенал» и посоветовал Фёдору Смолову выбрать «Зенит» вместо Европы.
«В “Зените” мне ещё очень далеко до капитана»
— На австрийских сборах вы впервые вывели «Зенит» в качестве капитана.
— Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» ещё очень далеко.
— Манчини говорил
— В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл её надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел.
— У вас есть образ идеального капитана?
— Это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдёт в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.
— Манчини сказал, что из тех 11 футболистов он считает вас самым опытным. Вы сами себя таким ощущаете?
— Думаю, да,
— Как вам первые впечатления от работы с Манчини?
— На первом сборе к нам ещё не приехали новички и «сборники», поэтому было очень много беговой работы и тактических занятий. Сейчас уже чаще работаем с мячом, есть интересные упражнения. Вообще, Манчини — очень спокойный тренер. Сразу объяснил нам все правила:
— С Паредесом уже успели поговорить? Судя по «Инстаграму», вы фанат Тотти.
— Нам с Леандро есть что обсудить. Когда ещё играл в «Динамо», месяц лечился в римской клинике. Много ходил на игры «Ромы», даже попал на финал Кубка Италии. Врачи той клиники сотрудничают с Тотти, они мне и передали его футболку с автографом. К сожалению, пообщаться вживую с ним не получилось.
— С Манчини говорили один на один?
— Да, познакомились, немного поговорили. Мою позицию на поле не обсуждали, но, видимо, тренер видит меня нападающим. Манчини вообще, как бывший форвард, больше занимается с нами.
— Вам самому на какой позиции комфортнее?
— Первого или второго форварда. В последних играх мы наладили взаимопонимание с Дзюбой, много неплохих комбинаций у нас проходит. Если идёт вынос, я всегда нахожусь рядом с Артёмом, жду скидки. Мы и в сборной играли подобным образом.
— После тренировок вы с Дзюбой часто остаётесь и соревнуетесь между собой?
— Если остаются силы и разрешают тренеры — всегда
— Вы всё ещё живёте с Дзюбой в одном номере?
— Нет, он переехал к Жулиано, а я остался один.
«Мой звонок Черчесову» выглядел бы как оправдание
— Ваш «месседж» стал самой обсуждаемой темой после Кубка конфедераций. Что вы
— Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели
— Ваши поступки вообще часто вызывают ажиотаж.
— Я прислушиваюсь к мнению уважаемых людей, которые могут мне дать совет, или знакомых, с которыми обсуждаю те или иные темы. Но часто выскакивают
— Спустя несколько дней Фурсенко рассказал, что теперь в «Зените» разработали правила пользования соцсетями.
— Нам о них пока не рассказывали, но если его введут — примем без проблем. Я уже сталкивался с подобным на чемпионате мира, когда Капелло запретил пользоваться соцсетями. Мы даже подписывали специальный договор.
— Несколько недель назад вас лишили водительских прав. Ваш агент Кирилл Логинов говорил «Чемпионату», что вы просто задели полосу, СМИ утверждали — что устроили гонки в центре Москвы.
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— Оспорить решение суда не решились?
— Я бы оспорил и пришёл в суд, но на даты заседаний всё время попадали тренировки, а футбол важнее.
— После всех этих событий не хотелось позвонить Черчесову и поговорить?
— Нет, потому что это выглядело бы как оправдание.
Не считаю, что мы тренера
— Когда вы последний раз говорили с Черчесовым?
— Хорошо пообщались после сезона, за день до того, как опубликовали список вызванных в сборную России. Он объяснил мне, почему я не оказался в списке на Кубок конфедераций.
— Как отреагировали?
— Конечно, я расстроился! Тем не менее это решение тренера, и я должен его уважать. Он сказал: «Жду от тебя сосредоточенности на тренировках. Пойми, что чемпионат мира уже совсем скоро, это твоя цель».
— Главная цель для вас сейчас — попадание на чемпионат мира?
— Первая — это победа в РФПЛ. Уверен: если хорошо покажу себя в чемпионате, то можно будет говорить и о сборной.
— Персональные задачи перед собой ставите?
— Хочу вернуться в нападение — мне кажется, там я полезнее. Весь прошлый сезон отыграл справа, но на позиции форварда мне комфортнее.
— Луческу вам доверял.
— У нас были отличные отношения. Даже если бы хотел сказать
— В чём причина неудачного выступления «Зенита» в прошлом сезоне?
— У нас были очень тяжёлые сборы. Я первый раз столкнулся с таким количеством товарищеских игр — их было очень много! Начали мы отлично, много забивали, но потом многие важные игроки получили травмы, и нам немного не хватило, чтобы выступить удачнее.
— Какова была атмосфера в команде?
— Как и везде: после поражения плохое настроение на всю неделю, как только победили — все рады.
«В “Арсенале” предлагали годичную аренду с правом выкупа»
— Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что со следующего сезона изменится лимит на легионеров. Что вы думаете об этом?
— Даже не знаю, будет лучше или нет. Конечно, всем хочется, чтобы в России играли свои ребята. Себя вспоминаю в возрасте юниора — было очень тяжело пробиться в основу. Хорошо, что в «Динамо» молодым доверяли. И вот результат: сейчас почти в каждой команде РФПЛ есть динамовский воспитанник.
— Как вы относитесь к слухам, что Смолов может перейти в «Зенит»?
— Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это всё проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно
— Что бы вы посоветовали Смолову: «Зенит» или Европа?
— Смотря куда ехать в Европе.
— В среднюю команду — например «Саутгемптон».
— «Зенит».
— А если в дортмундскую «Боруссию»?
— Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Всё равно «Зенит»!
— Почему?
— Когда я перешёл в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь — можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка — очень хороший футболист — уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.
— Видели слёзы Смолова после поражения от Мексики? Писали Фёдору или другим футболистам?
— Очень обидно, что наше расписание наложилось на матчи сборной. Мы даже специально просили посмотреть хоть одну игру, но не получилось. Видели только голы и
— Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате.
— В
— У вас было такое предложение — от лондонского «Арсенала».
— Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулём в расположение сборной — и тут звонок из клуба. Говорят: «Пришла бумага из “Арсенала”, хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта ещё на три года». Но из «Динамо» меня отпускали в АПЛ только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел — уже видел, куда ведёт вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени всё обдумать. И я сказал «нет».
— Сейчас жалеете?
— Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали моё решение.
«Сняться в “Физруке” получилось спонтанно»
— Вы много занимаетесь благотворительностью. Почему не говорите об этом?
— Не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, всё равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали на «Чемпионате». Периодически появляются новости о том, что я устраиваю
— Не думали нанять себе
— Для «чёрного» пиара мне он уже не нужен (смеётся). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Всё получается спонтанно — у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например.
— И как ощущения от работы на съёмочной площадке?
— Мне безумно нравился этот сериал, особенно игра Нагиева. Мне написал режиссёр и сказал, что может придумать серию под меня. За
— Быть актёром тяжелее, чем футболистом?
— Физические нагрузки у нас серьёзнее, конечно! Но морально устаёшь.
— Вы с собой брали
— Артём везёт книги, а я у него беру почитать. Последнее, что у него забрал, — библия, на этих сборах перечитал. За сбор одну книжку успеваем осилить. А Артём сейчас читает «Дон Кихота».
— Вы, кстати, снимались и в клипе BlackStar.
— Та же ситуация, что и с «Физруком». Дружу с Пашей Худяковым, он меня позвал на съёмки. Сказал: «Нужен только смокинг».
— Рэперов из BlackStar слушаете?
— Больше люблю иностранный хип-хоп: Future, YoungThug, Migos. Последнее, что слушал перед товарищеским матчем, — альбом «Grateful» у DJKhaled. На фитах Beyonce,
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