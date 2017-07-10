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Хайп — самое подходящее слово, которым можно описать происходившие вокруг Александра Кокорина в последнее время события. В конце прошлого сезона обсуждали его футболку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и лишение водительских прав, после Кубка конфедераций — «месседж» в историях «Инстаграма», записанный вместе с Дзюбой. И очень редко говорили об игре Кокорина.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO4w2nMAxik/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">☀️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-05T15:00:07+00:00">Янв 5 2017 в 7:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После австрийских сборов «Зенита» с новым тренером Александр Кокорин ответил на все вопросы корреспондента «Чемпионата» — объяснил свой «месседж», рассказал о «гонках по Москве», поделился впечатлениями от работы с Манчини, вспомнил историю несостоявшегося перехода в лондонский «Арсенал» и посоветовал Фёдору Смолову выбрать «Зенит» вместо Европы.

«В “Зените” мне ещё очень далеко до капитана»

— На австрийских сборах вы впервые вывели «Зенит» в качестве капитана.

— Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» ещё очень далеко.

— Манчини говорил что-то особенное?

— В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл её надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел.

— У вас есть образ идеального капитана?

— Это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдёт в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

— Манчини сказал, что из тех 11 футболистов он считает вас самым опытным. Вы сами себя таким ощущаете?

— Думаю, да, всё-таки много игр провёл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре.

— Как вам первые впечатления от работы с Манчини?

— На первом сборе к нам ещё не приехали новички и «сборники», поэтому было очень много беговой работы и тактических занятий. Сейчас уже чаще работаем с мячом, есть интересные упражнения. Вообще, Манчини — очень спокойный тренер. Сразу объяснил нам все правила: дресс-код, расписание. Очень похоже на то, что было в сборной при Капелло. Например, на обед и ужин вся команда должна приходить и уходить вместе. Мне кажется, это сплачивает коллектив, тем более у нас много новичков. Хочешь не хочешь, будешь общаться.

— С Паредесом уже успели поговорить? Судя по «Инстаграму», вы фанат Тотти.

— Нам с Леандро есть что обсудить. Когда ещё играл в «Динамо», месяц лечился в римской клинике. Много ходил на игры «Ромы», даже попал на финал Кубка Италии. Врачи той клиники сотрудничают с Тотти, они мне и передали его футболку с автографом. К сожалению, пообщаться вживую с ним не получилось.

— С Манчини говорили один на один?

— Да, познакомились, немного поговорили. Мою позицию на поле не обсуждали, но, видимо, тренер видит меня нападающим. Манчини вообще, как бывший форвард, больше занимается с нами.

— Вам самому на какой позиции комфортнее?

— Первого или второго форварда. В последних играх мы наладили взаимопонимание с Дзюбой, много неплохих комбинаций у нас проходит. Если идёт вынос, я всегда нахожусь рядом с Артёмом, жду скидки. Мы и в сборной играли подобным образом.

— После тренировок вы с Дзюбой часто остаётесь и соревнуетесь между собой?

— Если остаются силы и разрешают тренеры — всегда что-нибудь придумываем вместе с вратарями. В последний раз играли с Тёмой на еду. Чуть ли не каждый день у нас есть взвешивания, и мы поспорили: кто проиграет, тот не будет ужинать. Первую серию мы с Бабуриным выиграли, а во второй при счёте 7:7 нас выгнали с поля — автобус уезжал. В итоге и мы поели, и Дзюба с Лунёвым. Потом доиграем.

— Вы всё ещё живёте с Дзюбой в одном номере?

— Нет, он переехал к Жулиано, а я остался один.

«Мой звонок Черчесову» выглядел бы как оправдание

— Ваш «месседж» стал самой обсуждаемой темой после Кубка конфедераций. Что вы всё-таки хотели этим сказать?

— Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезоны мы договорились, что будем так праздновать голы. Только мы с Артёмом и Кержом (Александром Кержаковым. — Прим. «Чемпионата») знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного. А люди начали писать что-то, даже не разузнав, что к чему. Попытались нас столкнуть лбами.

— Ваши поступки вообще часто вызывают ажиотаж.

— Я прислушиваюсь к мнению уважаемых людей, которые могут мне дать совет, или знакомых, с которыми обсуждаю те или иные темы. Но часто выскакивают какие-то персонажи, которые к футболу отношения не имеют. Я на этот бред не обращаю внимания. Люди просто хотят, чтобы о них ещё помнили.

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— Спустя несколько дней Фурсенко рассказал, что теперь в «Зените» разработали правила пользования соцсетями.

— Нам о них пока не рассказывали, но если его введут — примем без проблем. Я уже сталкивался с подобным на чемпионате мира, когда Капелло запретил пользоваться соцсетями. Мы даже подписывали специальный договор.

— Несколько недель назад вас лишили водительских прав. Ваш агент Кирилл Логинов говорил «Чемпионату», что вы просто задели полосу, СМИ утверждали — что устроили гонки в центре Москвы.

— Во-первых, сразу хочу сказать, что агента у меня нет. Во-вторых, дело был так: при повороте на Страстном бульваре я задел двойную сплошную колесом. Через 30 метров меня сразу же остановили сотрудники ГАИ. Я в Москве уже два года не живу — там всё перерыли, нарисовали новую разметку. Кто видел этот поворот — там же разогнаться негде. Если бы гнал по «встречке», сразу же попал бы в аварию.

— Оспорить решение суда не решились?

— Я бы оспорил и пришёл в суд, но на даты заседаний всё время попадали тренировки, а футбол важнее.

— После всех этих событий не хотелось позвонить Черчесову и поговорить?

— Нет, потому что это выглядело бы как оправдание.

Цитата Думаю, когда мы увидимся, то вместе посмеёмся над этой ситуацией. Если он у меня спросит, что означает жест, я спокойно всё Станиславу Саламовичу объясню.

Не считаю, что мы тренера чем-то обидели.

— Когда вы последний раз говорили с Черчесовым?

— Хорошо пообщались после сезона, за день до того, как опубликовали список вызванных в сборную России. Он объяснил мне, почему я не оказался в списке на Кубок конфедераций.

— Как отреагировали?

— Конечно, я расстроился! Тем не менее это решение тренера, и я должен его уважать. Он сказал: «Жду от тебя сосредоточенности на тренировках. Пойми, что чемпионат мира уже совсем скоро, это твоя цель».

— Главная цель для вас сейчас — попадание на чемпионат мира?

— Первая — это победа в РФПЛ. Уверен: если хорошо покажу себя в чемпионате, то можно будет говорить и о сборной.

— Персональные задачи перед собой ставите?

— Хочу вернуться в нападение — мне кажется, там я полезнее. Весь прошлый сезон отыграл справа, но на позиции форварда мне комфортнее.

— Луческу вам доверял.

— У нас были отличные отношения. Даже если бы хотел сказать что-то негативное — не могу.

— В чём причина неудачного выступления «Зенита» в прошлом сезоне?

— У нас были очень тяжёлые сборы. Я первый раз столкнулся с таким количеством товарищеских игр — их было очень много! Начали мы отлично, много забивали, но потом многие важные игроки получили травмы, и нам немного не хватило, чтобы выступить удачнее.

— Какова была атмосфера в команде?

— Как и везде: после поражения плохое настроение на всю неделю, как только победили — все рады.

«В “Арсенале” предлагали годичную аренду с правом выкупа»

— Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что со следующего сезона изменится лимит на легионеров. Что вы думаете об этом?

— Даже не знаю, будет лучше или нет. Конечно, всем хочется, чтобы в России играли свои ребята. Себя вспоминаю в возрасте юниора — было очень тяжело пробиться в основу. Хорошо, что в «Динамо» молодым доверяли. И вот результат: сейчас почти в каждой команде РФПЛ есть динамовский воспитанник.

— Как вы относитесь к слухам, что Смолов может перейти в «Зенит»?

— Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это всё проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то «приглашают». Вот теперь в «Краснодар». Я узнал об этом из новостей, руководители «Зенита» со мной это не обсуждали.

— Что бы вы посоветовали Смолову: «Зенит» или Европа?

— Смотря куда ехать в Европе.

— В среднюю команду — например «Саутгемптон».

— «Зенит».

— А если в дортмундскую «Боруссию»?

— Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Всё равно «Зенит»!

— Почему?

— Когда я перешёл в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь — можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка — очень хороший футболист — уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.

— Видели слёзы Смолова после поражения от Мексики? Писали Фёдору или другим футболистам?

— Очень обидно, что наше расписание наложилось на матчи сборной. Мы даже специально просили посмотреть хоть одну игру, но не получилось. Видели только голы и какие-то фотки в «Инстаграме». Даже и сказать, как сборная играла, не могу. Финал тоже не видели — у нас было тактическое собрание.

— Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате.

— В чём-то согласен. Всё-таки поиграть за границей, особенно в Испании и Англии, это отличный опыт. Там и игр больше, и уровень повыше. У нас сыграл пару матчей с топ-клубами на хороших скоростях, а затем можешь постараться брать свои очки с аутсайдерами за счёт класса. Если в тебе действительно заинтересованы в Европе — уезжать надо.

— У вас было такое предложение — от лондонского «Арсенала».

— Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулём в расположение сборной — и тут звонок из клуба. Говорят: «Пришла бумага из “Арсенала”, хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта ещё на три года». Но из «Динамо» меня отпускали в АПЛ только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел — уже видел, куда ведёт вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени всё обдумать. И я сказал «нет».

— Сейчас жалеете?

— Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали моё решение.

«Сняться в “Физруке” получилось спонтанно»

— Вы много занимаетесь благотворительностью. Почему не говорите об этом?

— Не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, всё равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали на «Чемпионате». Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.

— Не думали нанять себе пиар-менеджера?

— Для «чёрного» пиара мне он уже не нужен (смеётся). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Всё получается спонтанно — у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например.

— И как ощущения от работы на съёмочной площадке?

— Мне безумно нравился этот сериал, особенно игра Нагиева. Мне написал режиссёр и сказал, что может придумать серию под меня. За пять-шесть часов мы отсняли всю серию — получилось быстро.

— Быть актёром тяжелее, чем футболистом?

— Физические нагрузки у нас серьёзнее, конечно! Но морально устаёшь.

Цитата У актёров нереальный график — всё время проводят на площадке. Всё носят с собой: еду, книги, подушку.

— Вы с собой брали какие-то книги на сборы?

— Артём везёт книги, а я у него беру почитать. Последнее, что у него забрал, — библия, на этих сборах перечитал. За сбор одну книжку успеваем осилить. А Артём сейчас читает «Дон Кихота».

— Вы, кстати, снимались и в клипе BlackStar.

— Та же ситуация, что и с «Физруком». Дружу с Пашей Худяковым, он меня позвал на съёмки. Сказал: «Нужен только смокинг».