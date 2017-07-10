Футболист тульского «Арсенала» Максимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Максимов получил повреждение в один из последних дней сбора в Австрии, который проходил с 24 июня по 7 июля.

«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется», — заявил руководитель медицинского штаба «Арсенала» Александр Резепов.