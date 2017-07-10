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10 июля 2017, 7:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист тульского «Арсенала» Максимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Максимов получил повреждение в один из последних дней сбора в Австрии, который проходил с 24 июня по 7 июля.

«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется», — заявил руководитель медицинского штаба «Арсенала» Александр Резепов.

«К счастью, другой креативный полузащитник Кантемир Берхамов в лазарете не задержался. Сегодня — работа в общей группе, а завтра Кантемир сможет выйти в спарринге с московским “Динамо”. В целом, если брать функциональное состояние ребят, оно положительное. На сборах был проделан большой объем скоростно-силовой работы, благодаря которому нам удалось заложить нужный фундамент. Будем надеяться, что он поможет в предстоящем сезоне показывать достойные результаты», — отметил Резепов.

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