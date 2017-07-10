СМИ: «Зенит» установил отступные за футболиста Дриусси в размере €80 млн
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» установил отступные за аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в размере €80 млн. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.
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«Зенит» объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим в пятницу. По информации газеты, российский клуб заплатил «Ривер Плейт» за трансфер 21-летнего игрока €15 млн.
Дриусси провел за «Ривер Плейт» 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.
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