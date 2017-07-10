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10 июля 2017, 7:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Зенит» установил отступные за футболиста Дриусси в размере €80 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» установил отступные за аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в размере €80 млн. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

<em>МОСКВА 10 июля. /ТАСС/. </em><nobr>Санкт-петербургский</nobr> клуб Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) Зенит установил отступные за аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в размере €80 млн. Об этом сообщает аргентинское издание Ole. Увеличить
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«Зенит» объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим в пятницу. По информации газеты, российский клуб заплатил «Ривер Плейт» за трансфер 21-летнего игрока €15 млн.

Дриусси провел за «Ривер Плейт» 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

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