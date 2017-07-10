Матч РФПЛ между СКА и «Зенитом» соберет в Хабаровске полный стадион
Стадион имени Ленина объявили пригодным для проведения игр
Премьер-лиги.
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Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.
Встреча первого тура чемпионата России между новичком Российской футбольной
Хабаровчане заняли четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в минувшем сезоне, а в стыковых матчах по сумме двух игр оказались сильнее «Оренбурга» и впервые в истории пробились в РФПЛ. Встреча «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля.
«Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с “Зенитом”, и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен, — сказал в телефонном разговоре Флегонтов. — Интерес к игре огромный — по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска,
«Наша арена вмещает 15 200 зрителей, — добавил собеседник агентства. — Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное — доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков».
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