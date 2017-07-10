Матч РФПЛ между СКА и «Зенитом» соберет в Хабаровске полный стадион

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Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.

Встреча первого тура чемпионата России между новичком Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровском» и петербургским «Зенитом» должна собрать в Хабаровске полный стадион, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор дальневосточного клуба Олег Флегонтов. 7 июля на заседании комитета по сертификации стадионов Российского футбольного Союза домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» получила статус «Первая категория с замечаниями», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Р-Спорт».

Хабаровчане заняли четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в минувшем сезоне, а в стыковых матчах по сумме двух игр оказались сильнее «Оренбурга» и впервые в истории пробились в РФПЛ. Встреча «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля.

«Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с “Зенитом”, и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен, — сказал в телефонном разговоре Флегонтов. — Интерес к игре огромный — по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам “Зенита”. Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен».

«Наша арена вмещает 15 200 зрителей, — добавил собеседник агентства. — Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное — доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков».