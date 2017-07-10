Новая форма красно-белых: много рекламы, мало «Спартака»

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В ходе церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями технический спонсор клуба представил новую форму на предстоящий сезон. В продажу она поступила в воскресенье.

В роли моделей выступили Денис Давыдов, Фернанду и Георгий Джикия. А за их спинами стояли гладиаторы в доспехах.

«Форма создана целиком из вторсырья. Один комплект — это 16 переработанных пластиковых бутылок», — с гордостью сообщил со сцены представитель компании-производителя.

Главное отличие нового образца экипировки — отсутствие поперечной полосы на груди. Ее нет ни на основном красном комплекте, ни на гостевом белом. Кроме того, майки и шорты теперь одного цвета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/KHn6AKWET4">pic.twitter.com/KHn6AKWET4</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/883721585248673793">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Второе, что бросается в глаза, — на форме стало больше рекламы. Только на груди размещено сразу четыре логотипа: 1) традиционная белая надпись «Лукойл», по сути, заменяющая полосу; 2) логотип холдинга «ИФД КапиталЪ», председатель совета директоров в котором — Леонид Федун; 3) марка «лукойловского» топлива; 4) технический спонсор.

А еще на плече — реклама букмекерской компании (5), на рукаве — логотипы банка (6) и «лукойловского» масла (7), на спине — реклама японской автомобильной марки (8) и пива (9), на шортах — эмблема производителя бытовой техники (10) и жилого квартала, который растет возле «Открытие Арены» (11)….

У болельщиков, которые обсуждают новую экипировку в интернете, изменения вызвали серьезное недовольство. В комментариях на различных ресурсах, в частности, отмечается, что в мире не так уж много клубов, имеющих свой неповторимый стиль. К примеру, красно-черная майка в полоску — это «Милан», черно-белая — «Ювентус», черно-синяя — «Интер», полностью красная — «Ливерпуль», полностью белая — «Реал», красно-синяя — «Барселона», вертикальная красная полоса на белом — «Аякс», белые рукава на красном — «Арсенал». А белая полоса на груди — это только «Спартак».

Также людей раздражает, что новая форма «шаблонна». Например, пражская «Спарта» в новом сезоне будет играть в абсолютно идентичной экипировке — тех же оттенков, с тем же ребристым узором.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/RpCd03cvaD">pic.twitter.com/RpCd03cvaD</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/883721601866493952">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако более лояльные поклонники напоминают, что «Спартак» по большому счету не влияет на конечное решение — технический спонсор создает форму самостоятельно. Кроме того, нельзя забывать, что каждый дополнительный логотип — это средства в казну, а красно-белым необходимо соответствовать правилам финансового fair play. Да, большинство компаний так или иначе имеют отношение к Федуну, но формально это могут быть разные спонсорские договоры.

Еще важно помнить, что обновление формы — важный маркетинговый момент для любого клуба, стремящегося заработать по-настоящему.

Впрочем, если результаты «Спартака» останутся на уровне прошлого сезона, никто об исчезнувшей полосе, а тем более о логотипах говорить не будет.