Новая форма красно-белых: много рекламы, мало «Спартака»
Чемпионы России будут играть в экипировке, дизайн которой вызвал немало вопросов у болельщиков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ходе церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями технический спонсор клуба представил новую форму на предстоящий сезон. В продажу она поступила в воскресенье.
В роли моделей выступили Денис Давыдов, Фернанду и Георгий Джикия. А за их спинами стояли гладиаторы в доспехах.
«Форма создана целиком из вторсырья. Один комплект — это 16 переработанных пластиковых бутылок», — с гордостью сообщил со сцены представитель
Главное отличие нового образца экипировки — отсутствие поперечной полосы на груди. Ее нет ни на основном красном комплекте, ни на гостевом белом. Кроме того, майки и шорты теперь одного цвета.
Второе, что бросается в глаза, — на форме стало больше рекламы. Только на груди размещено сразу четыре логотипа: 1) традиционная белая надпись «Лукойл», по сути, заменяющая полосу; 2) логотип холдинга «ИФД КапиталЪ», председатель совета директоров в котором — Леонид Федун; 3) марка «лукойловского» топлива; 4) технический спонсор.
А еще на плече — реклама букмекерской компании (5), на рукаве — логотипы банка (6) и «лукойловского» масла (7), на спине — реклама японской автомобильной марки (8) и пива (9), на шортах — эмблема производителя бытовой техники (10) и жилого квартала, который растет возле «Открытие Арены» (11)….
У болельщиков, которые обсуждают новую экипировку в интернете, изменения вызвали серьезное недовольство. В комментариях на различных ресурсах, в частности, отмечается, что в мире не так уж много клубов, имеющих свой неповторимый стиль. К примеру,
Также людей раздражает, что новая форма «шаблонна». Например, пражская «Спарта» в новом сезоне будет играть в абсолютно идентичной экипировке — тех же оттенков, с тем же ребристым узором.
Однако более лояльные поклонники напоминают, что «Спартак» по большому счету не влияет на конечное решение — технический спонсор создает форму самостоятельно. Кроме того, нельзя забывать, что каждый дополнительный логотип — это средства в казну, а
Еще важно помнить, что обновление формы — важный маркетинговый момент для любого клуба, стремящегося заработать
Впрочем, если результаты «Спартака» останутся на уровне прошлого сезона, никто об исчезнувшей полосе, а тем более о логотипах говорить не будет.
Но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter