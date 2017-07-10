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Это в Москве дожди и холод. В Петербурге, судя по приобретениям «Зенита», лето удалось.

Там подписали контракты с большой компанией из «Ростова» (сразу четыре человека), взяли из «Ромы» аргентинца Паредеса, а из «Ривер Плейта» его соотечественника Дриусси. Теперь ведут переговоры с бразильским олимпийским чемпионом, центральным защитником Родригу Кайо — спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания подтвердил это, а значит, все близко к завершению. В общем, жизнь кипит, укрепляется каждая позиция, при том что «Зенит» не будет выступать в Лиге чемпионов.

А «Спартак» будет. Для него это первое появление в турнире за пять лет, важнейшее событие, статусное и ответственное. Но для того, чтобы не просто засветиться, а выйти из группы, требуется усиление. Об этом говорят болельщики, сами футболисты (например, Промес), да и владелец клуба Леонид Федун признал: «Нужно иметь совсем другой уровень игроков».

«Но мы постараемся конкурировать», — добавил он, что оставляет надежду, если имелась в виду работа селекционной службы, а не нынешний состав «Спартака». Крепкий. Сплоченный. Боевой. Но объективно нуждающийся в укреплении.

Единственная задача, которую удалось выполнить, — правый защитник, однако позиция эта не ключевая. Более того, Марко Петковичу только предстоит доказать, что этот переход — удача. А приоритеты — это универсальный хавбек, способный заменить Зобнина, сильный центральный защитник и нападающий.

Представители красно-белых не вылезают из командировок, это известно. С соблюдением всей секретности ведутся переговоры по нескольким исполнителями, но пока что-то не складывается.

Как, например, со Смоловым, который и сам хочет перейти в «Спартак», и окружение его поддерживает, и предложение красно-белые сделали неплохое, но все упирается в принципиальную позицию хозяина «Краснодара» Сергея Галицкого. Хотя он наверняка понимает, что прописанные в контракте форварда 30 миллионов отступных сейчас не заплатит никто, но стоит на своем. Отдавать футболиста москвичам Галицкий не желает.

Ситуация зашла в тупик, и, как ни странно, вывести ее оттуда сейчас пытается сторона Смолова. Представитель нападающего Кахор Муминов сообщил, что игрок получил травму, из-за которой пропустит три недели, при этом «Краснодар» отказался проводить МРТ. Иными словами, зреет конфликтная ситуация.

Впрочем, есть мнение, что выгоду здесь может извлечь не только «Спартак», но и «Зенит», также заинтересованный в Смолове. И если вдруг все случится так, что бомбардир переедет в Петербург, это уже будет полный разгром.

Но паниковать болельщикам красно-белых, пожалуй, рано. В трансферном матче с «Зенитом» чемпионы России провалили только первый тайм. Впереди — второй, который продлится до конца августа. Для тренерского штаба красно-белых наверняка было бы лучше проводить сборы уже со всеми новичками в составе, не лучший вариант, когда футболисты вливаются в команду уже по ходу сезона. Но это не смертельно, если придут исполнители действительно высокого уровня.

В конце концов, второй российский участник Лиги чемпионов, ЦСКА, тоже пока молчит.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.