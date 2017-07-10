Первый трансферный тайм — за «Зенитом». Чем ответит «Спартак»?
До старта сезона остается меньше недели, а чемпионы России не достигли большинства из своих трансферных целей — в отличие от главных конкурентов из
Санкт-Петербурга, которые подписывают одного новичка за другим.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это в Москве дожди и холод. В Петербурге, судя по приобретениям «Зенита», лето удалось.
Там подписали контракты с большой компанией из «Ростова» (сразу четыре человека), взяли из «Ромы» аргентинца Паредеса, а из «Ривер Плейта» его соотечественника Дриусси. Теперь ведут переговоры с бразильским олимпийским чемпионом, центральным защитником Родригу Кайо — спортивный директор
А «Спартак» будет. Для него это первое появление в турнире за пять лет, важнейшее событие, статусное и ответственное. Но для того, чтобы не просто засветиться, а выйти из группы, требуется усиление. Об этом говорят болельщики, сами футболисты (например, Промес), да и владелец клуба Леонид Федун признал: «Нужно иметь совсем другой уровень игроков».
«Но мы постараемся конкурировать», — добавил он, что оставляет надежду, если имелась в виду работа селекционной службы, а не нынешний состав «Спартака». Крепкий. Сплоченный. Боевой. Но объективно нуждающийся в укреплении.
Единственная задача, которую удалось выполнить, — правый защитник, однако позиция эта не ключевая. Более того, Марко Петковичу только предстоит доказать, что этот переход — удача. А приоритеты — это универсальный хавбек, способный заменить Зобнина, сильный центральный защитник и нападающий.
Представители
Как, например, со Смоловым, который и сам хочет перейти в «Спартак», и окружение его поддерживает, и предложение
Ситуация зашла в тупик, и, как ни странно, вывести ее оттуда сейчас пытается сторона Смолова. Представитель нападающего Кахор Муминов сообщил, что игрок получил травму,
Впрочем, есть мнение, что выгоду здесь может извлечь не только «Спартак», но и «Зенит», также заинтересованный в Смолове. И если вдруг все случится так, что бомбардир переедет в Петербург, это уже будет полный разгром.
Но паниковать болельщикам
В конце концов, второй российский участник Лиги чемпионов, ЦСКА, тоже пока молчит.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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