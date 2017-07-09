Андрей Перегудов: Наша арена станет новым символом Москвы

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В рамках Московского урбанистического форума, который прошел на ВДНХ, Перегудов выступил с докладом «ВТБ Арена парк» — новый центр старой Москвы, а также принял участие в пленарной сессии «FIFA 2018. Спортивный мегапроект как драйвер модернизации страны» с докладом «ВТБ Арена парк» — #небелыйслон.

В рамках этих конференций рассматривались вопросы использования инфраструктуры чемпионата мира-2018 после окончания турнира, а также готовности отдельных арен и городов к проведению этих крупнейших соревнований. После сессии руководитель проекта «ВТБ Арена парк» ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

ВРУЧИЛИ ПЕЛЕ БЕССРОЧНЫЙ ПРОПУСК НА ЛУЧШИЕ МЕСТА. НАДЕЕМСЯ, ПРИЕДЕТ НА ПАРУ МАТЧЕЙ

— Во время форума было поднято сразу несколько полезных для нас тем: роль крупных инфраструктурных мегапроектов в жизни больших городов и их развитии, — говорит Перегудов. — Это непосредственно нас касается, поскольку создаем огромный по российским меркам проект, который изменит эту часть Москвы и станет знаковым. Причем изменит не только архитектурно, но и в плане стиля жизни и восстановления исторической справедливости в отношении зданий этого района. Во второй день была затронута тема проведения крупных спортивных мероприятий. В первую очередь речь о чемпионате мира по футболу и строительстве огромных, но не всегда очень нужных спортивных объектов. С одной стороны, такая инфраструктура дает импульс развитию города, но с другой — уже после ЧМ арены стоят пустые и не заполняются. Такие стадионы и называются «белыми слонами».

— Не боитесь, что ваша арена тоже может стать «белым слоном»? Тем более она не примет официальные матчи чемпионата мира.

— Мы делаем все возможное, чтобы сделать #небелыйслон. В овал исторической стены вписали еще одну площадку для баскетбольных и хоккейных соревнований, а также концертов. А под стадионом разместим торговый центр, еще ниже — подземную парковку на семьсот с лишним машино-мест. Надеемся, это поможет проводить до 170 мероприятий в год и по-настоящему вдохнет жизнь в «Динамо», а не просто пройдет восстановление футбольной арены, которая в этом давно нуждалась.

— По ходу форума вы говорили, что делаете «Динамо» и Петровский парк «домашними». Что это значит?

— Когда мы сократили количество мест на стадионе с 45 до 27, высота комплекса уменьшилась почти на десять метров. Теперь «Динамо» лучше вписывается в ландшафтно-архитектурную среду города. Думаю, наша арена может стать новым символом Москвы. Новым изображением на открытке. Внутри чаши трибуны находятся очень близко к полю. Это поможет болельщикам лучше чувствовать игру. Аналог — «Стэмфорд Бридж», где принимает соперников «Челси». Также мы создаем городской ансамбль, части которого работают друг на друга. Жильцы 1058 апартаментов невольно попадают в круговорот событий арены и детского спорта. Считаем, что создаем новую атмосферу, новый стиль жизни части Москвы, которая станет образцом и создаст новый микрорайон с абсолютно другой психологией жильцов.

— Таким образом, привлекаете на стадион новую аудиторию?

— Вообще мы хотим привить современный тип боления. Чтобы люди семьями приходили на трибуны, и это было бы приятным времяпрепровождением. А уж если футбол совсем не интересен, то можно спуститься в торговую часть, зайти в ресторан и подождать родных там. Надеемся, что болеть теперь будут не просто за «Динамо», но и за свой район, за свой дом, за свой парк. А уж мы все сделаем безопасно, аккуратно и интересно. Недавно создали новый символ для проекта «Любовь и солнце». Наверное, под влиянием не самого солнечного лета в Москве, а также состоянием влюбленности в проект, которым проникнута не только вся наша команда, но и гости. Недавно у нас в гостях побывали Пеле, Марадона, Наташа Водянова, много занимающиеся благотворительностью. Также приезжала делегация Европейской ассоциации по стадионам и безопасности (ESSMA).

— И какова реакция почетных гостей?

— Все отмечают потрясающую атмосферу, которая видна даже во время стройки. С Пеле очень здорово пообщались. В университете я немного учил португальский, поэтому удивил бразильца парой точных фраз. Мы вручили ему постоянный пропуск на лучшие клубные места стадиона «Динамо» и уверены, что расстояние не станет помехой. Надеемся, он сможет приехать на пару матчей. Марадона сначала не понял, что 27 тысяч — это вместимость стадиона, а не спортивного зала. Но увидев энергетику арены, осознал, о чем речь. И Пеле, и Марадона знают имя Льва Яшина, и оба считают его непревзойденным королем вратарского искусства.

ВИДЕОПОВТОРЫ? УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НАМНОГО ДОРОЖЕ

— Есть понимание, когда именно состоится первый матч?

— 22 октября проведем теплое, может быть, не самое крупное мероприятие для болельщиков и ветеранов. Таким образом, в день рождения Льва Ивановича устроим инаугурацию Петровского парка. Первая встреча состоится весной, но кто именно примет участие, точно пока неизвестно, хотя была идея открыть стадион московским дерби. Например, с ЦСКА. Не исключаю, что у нас пройдут какие-то неигровые мероприятия чемпионата мира. А после турнира рассматривали вариант приезда к нам титулованного иностранного клуба, с которым у «Динамо» есть история противостояния. И не нужно ее придумывать. Достаточно просто взять книгу с хронологией клуба, стряхнуть с нее пыль и открыть на любой странице.

— Может ли «Динамо» сыграть в чемпионате России на новом стадионе уже в сезоне-2017/18?

— Было бы логичнее проводить весь турнир на одной арене. Надо рассчитывать, что стартующий сезон «Динамо» доиграет на «Арене Химки», а затем полностью перейдет в Петровский парк, что даст многократную прибавку зрительской аудитории и улучшение качества игры.

— Сейчас активно обсуждается система видеоповторов и ее применение. Будет ли установлено соответствующее оборудование на вашей?

— Это не слишком сложная конструкция с точки зрения установки, так что вопрос стоит только футбольный. Если решение об установке будет принято — мы с легкостью интегрируем ее в наш мультимедийный комплекс. Но вообще видеоповторы могут сбивать ритм игры, поэтому не считаю это решение бесспорным. Может быть, лучше просто добавить дополнительных арбитров?

— Виталий Мутко говорил, что видеоповторы дорогое удовольствие. Таких вопросов не возникало?

— Усиление мер безопасности на стадионах требует куда больших расходов, чем система видеоповторов. Но решение вопроса в руках РФС, мы будем точно следовать его указаниям.