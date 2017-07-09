Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала
«Советский спорт» рассказывает о товарищеском матче ЦСКА и «Краснодара» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российские клубы довольно редко играют между собой товарищеские матчи во время межсезонья или зимней паузы. Тем более если речь идет о ведущих командах. Оно, наверное, и понятно — зачем лишний раз рисковать и демонстрировать потенциальным конкурентам все свои наработки.
Поэтому когда в летнем расписании появилась игра между ЦСКА и «Краснодаром», готовящимися к новому чемпионату по соседству на австрийских полях, это заинтриговало. Афиша, да еще за неделю до старта сезона! Всяко интереснее, чем спарринги с третьесортными словенскими и австрийскими клубами. Но нет, болельщиков и просто интересующихся ждало разочарование.
ЦСКА, до этого показывавший все игры на своем канале в You Tube, от трансляции воздержался, а после матча ограничился новостью, состоящей из одного предложения: «ПФК ЦСКА в заключительном товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки сыграл вничью с «Краснодаром». И состав.
«Краснодар» же утром в день матча предупредил, что игра по договоренности команд пройдет в закрытом режиме. Правда, клуб все же запустил текстовую трансляцию на своем официальном сайте, но лучше бы он этого не делал, потому что получилось совсем уж стыдно. В ней было всего пять записей: начало матча, гол Дзагоева, перерыв, гол Вандерсона, финальный свисток. Все. А в новости об игре «быки» даже не указали состав. Неужели такая серьезная завеса тайны?
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?
Хотя в «Краснодаре» сейчас, наверное, даже рады такой завесе тайны. Потому что во время матча случилось крайне неприятное для «быков» событие,
Ну, травма и травма, обычное дело. Но не все так просто.
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб “Краснодара” не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — сказал в интервью порталу Championat.com агент игрока Кахор Муминов.
В «Краснодаре», естественно, подобные инсинуации гневно отвергли.
Что происходит и кто прав? Тут нужно еще раз напомнить, что Смолов — герой главной трансферной саги этого лета. Противоречивой информации о его будущем за последнее время было более чем достаточно. И, вероятно, что здесь мы имеем дело обычными в таких случаях играми: представители футболиста оказывают давление на клуб, чтобы тот стал сговорчивее и принял нужное решение.
В связи с этим есть одна отличная история.
А Смолову — одному из самых симпатичных и приятных персонажей современного российского футбола — нужно пожелать здоровья и скорейшего выздоровления.
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