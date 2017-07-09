Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала

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БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Российские клубы довольно редко играют между собой товарищеские матчи во время межсезонья или зимней паузы. Тем более если речь идет о ведущих командах. Оно, наверное, и понятно — зачем лишний раз рисковать и демонстрировать потенциальным конкурентам все свои наработки.

Поэтому когда в летнем расписании появилась игра между ЦСКА и «Краснодаром», готовящимися к новому чемпионату по соседству на австрийских полях, это заинтриговало. Афиша, да еще за неделю до старта сезона! Всяко интереснее, чем спарринги с третьесортными словенскими и австрийскими клубами. Но нет, болельщиков и просто интересующихся ждало разочарование.

ЦСКА, до этого показывавший все игры на своем канале в You Tube, от трансляции воздержался, а после матча ограничился новостью, состоящей из одного предложения: «ПФК ЦСКА в заключительном товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки сыграл вничью с «Краснодаром». И состав.

«Краснодар» же утром в день матча предупредил, что игра по договоренности команд пройдет в закрытом режиме. Правда, клуб все же запустил текстовую трансляцию на своем официальном сайте, но лучше бы он этого не делал, потому что получилось совсем уж стыдно. В ней было всего пять записей: начало матча, гол Дзагоева, перерыв, гол Вандерсона, финальный свисток. Все. А в новости об игре «быки» даже не указали состав. Неужели такая серьезная завеса тайны?

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?

Хотя в «Краснодаре» сейчас, наверное, даже рады такой завесе тайны. Потому что во время матча случилось крайне неприятное для «быков» событие, из-за которого вскоре разгорелся скандал — травму получил их лучший нападающий Смолов. Которого молва все последние недели сватает то в «Спартак», то в «Зенит». Повреждение не то чтобы слишком серьезное, но неприятное — речь идет о задней поверхности бедра. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет три недели.

Ну, травма и травма, обычное дело. Но не все так просто.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб “Краснодара” не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — сказал в интервью порталу Championat.com агент игрока Кахор Муминов.

В «Краснодаре», естественно, подобные инсинуации гневно отвергли.

Что происходит и кто прав? Тут нужно еще раз напомнить, что Смолов — герой главной трансферной саги этого лета. Противоречивой информации о его будущем за последнее время было более чем достаточно. И, вероятно, что здесь мы имеем дело обычными в таких случаях играми: представители футболиста оказывают давление на клуб, чтобы тот стал сговорчивее и принял нужное решение.

Что-то типа хорошо всем знакомого приема с вбросом информации о якобы имеющем место интересе со стороны другой команды.

В связи с этим есть одна отличная история. Когда-то давно, больше десяти лет назад, люди, ведущие дела Смолова, были связаны с одним провинциальным клубом, чьи дела шли в гору. И вот как-то перед матчем с непростым соперником они на правах рекламы разместили в одной газете заметку, где говорилось, что после этой игры будет проверка футболистов на допинг. Соперник, испугавшись, прислал второй состав. Команда, идущая в гору, победила. Потом, разумеется, выяснилось, что никакой проверки не было и не должно было быть. Но ход сработал. «Нужно же было как-то уравнять шансы», — говорили потом эти смекалистые люди.

А Смолову — одному из самых симпатичных и приятных персонажей современного российского футбола — нужно пожелать здоровья и скорейшего выздоровления.