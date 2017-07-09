10. Лукас Пусинери — 4 гола

Пусинери играл за «Сатурн» в 2003 и 2004 годах, когда в команде из Раменского выступала большая группа южноамериканских легионеров. Полузащитник перешёл в «Сатурн» из «Индепендьенте», причём в Аргентине писали, что он незаконно присвоил себе 2,4 млн долларов, которые были заплачены за его трансфер. В РФПЛ Пусинери сыграл всего девять матчей, но успел забить четыре гола. Лукас поражал ворота «Спартака-Алания», «Уралана», «Торпедо» и «Зенита». Этого оказалось достаточно для того, чтобы до сих пор находиться в топ-10 лучших аргентинских бомбардиров.

7−9. Пабло Баррьентос — 6 голов

В 2006 году футбольный клуб «Москва» приобрёл за 3 млн евро у «Сан-Лоренсо» полузащитника молодёжной сборной Аргентины. Баррьентос считался одним из самых многообещающих игроков страны в своём возрасте. В России Пабло продержался два года, сыграл за «Москву» 33 матча и стал автором шести голов. Дважды забивал «Крыльям Советов», огорчал «Локомотив» с ЦСКА. После конфликта с главным тренером Олегом Блохиным отправился в аренду в «Сан-Лоренсо», а потом «горожане» продали его в итальянскую «Катанию» за 4 млн евро.

7−9. Пабло Фонтанельо — 6 голов

Несмотря на то что Фонтанельо центральный защитник, он тоже застолбил за собой место среди самых результативных аргентинцев РФПЛ. Высокий рост и умение бороться «на втором этаже» делали его очень опасным игроком в чужой штрафной на стандартах. Пабло выступал в чемпионате России за «Урал» ещё совсем недавно — с 2014 по 2017 год. Уехал из Екатеринбурга по собственной воле, надеясь получить более выгодное предложение. Среди команд, которым он забивал, были «Спартак» и «Краснодар», которым Фонтанельо забил по голу.

7−9. Федерико Расич — 6 голов

Центральный нападающий играет в России всего полгода, а уже записал на свой счёт шесть голов. Расич перебрался зимой в «Арсенал» из клуба «Химнасия и Эсгрима», чтобы помочь тулякам в борьбе за выживание. Федерико действительно внёс весомый вклад: оформлял дубли в ворота «Урала» и «Спартака», забил «Тереку» и «Крыльям Советов». Теперь, скорее всего, пригодится и новому главному тренеру «Арсенала» Миодрагу Божовичу, который умеет работать с крупными форвардами. За сезон Расичу как минимум по силам обойти в общем зачёте Кавенаги.

5−6. Николас Павлович — 9 голов

Павлович — ещё один представитель «Сатурна» начала 2000-х. Подмосковный клуб приобрёл этого нападающего у «Расинга» в январе 2003 года за 1,5 млн евро. Николас играл в РФПЛ в течение 2,5 лет, провёл за «Сатурн» 53 матча и отметился 9 голами. В частности, Павлович трижды забивал «Спартаку». «Сатурн» он покинул в качестве свободного агента и перешёл в «Кайзерслаутерн», где, впрочем, надолго не задержался. Лучшим для нападающего стал период в «Аргентинос Хуниорс», с которым Павлович выиграл Клаусуру в сезоне-2009/10.

5−6. Макси Лопес — 9 голов

Трансфер Макси Лопеса в «Москву» летом 2007 года был достаточно громким событием для нашего футбола. Всё-таки российский клуб взял футболиста из «Барселоны», заплатив за него 2 млн евро. Лопес отыграл в РФПЛ полтора сезона, забил девять голов в 22 матчах. Запомнился его хет-трик «Амкару», есть в коллекции Лопеса и гол «Спартаку». Тем не менее в целом аргентинец не оправдал надежд. Зимой 2009-го «Москва» отправила Макси в аренду в «Гремио», после чего продала в «Катанию» за 3 млн евро. Затем у Лопеса был даже короткий период в «Милане».

4. Фернандо Кавенаги — 12 голов

Кавенаги здорово начал карьеру в родном «Ривер Плейт», становился победителем и лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины. На 20-летнего нападающего хватало претендентов, но спор за Фернандо выиграл «Спартак», заплативший летом 2004-го сумму, равную примерно 8,6 млн евро. Ожидания были высокими, однако Кавенаги так и не стал звездой красно-белых и РФПЛ. Сыграл 51 матч, забил 12 мячей за три сезона. Запомнились его голы «Локомотиву», «Амкару», «Ростову», «Алании». В январе 2007-го Кавенаги был продан «Бордо» приблизительно за 9 млн евро.

3. Леандро Фернандес — 15 голов

Кто по-настоящему прижился в России, так это защитник Фернандес. Леандро отыграл восемь сезонов за «Динамо», провёл 208 матчей и стал автором 15 голов. В том числе трёх в ворота «Зенита». Жизнь показала, что бело-голубые совершили грамотный трансфер, приобретя Фернандеса зимой 2006-го у «Ривер Плейт» за 3 млн евро. Болельщики приняли аргентинца, признавали его самым ценным игроком сезона. Лучшие годы карьеры Леандро прошли в «Динамо», а летом 2014-го немолодой уже защитник вернулся на родину и подписал контракт с «Ньюэллс Олд Бойз».

2. Алехандро Домингес — 44 голов

Зимой 2004-го «Рубин» выкупил права на атакующего полузащитника у «Ривер Плейт» за 1,5 млн евро. Это было отличное вложение средств со стороны казанского клуба, поскольку Домингес здорово выступал в команде Курбана Бердыева и три года спустя его удалось перепродать в «Зенит» за 7 млн евро. Хотя в петербургской команде Домингес завоевал Кубок УЕФА и стал чемпионом России, совершив «золотой сейв» в Раменском, он не сумел стать лидером «Зенита». В январе 2009-го Алехандро перешёл обратно в «Рубин» за 4 млн евро. Всего в РФПЛ аргентинец забил 44 гола (из них 37 — за казанцев) в 132 матчах.

1. Эктор Бракамонте — 46 голов