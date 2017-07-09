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9 июля 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Испании. «Валенсия» в начале июля сделала петербургскому клубу предложение о трансфере португальского футболиста за € 5 млн, утверждает интернет-портал O Jogo. Сине-бело-голубые пока не ответили «летучим мышам».

Валенсия предложила Зениту 5 млн евро за Нету - Фото Увеличить
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Действующий контракт Нету с «Зенитом» заканчивается в июне 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб не собирается вести переговоры по Нету с другими командами и хочет, чтобы он остался.

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