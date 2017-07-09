«Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету
Защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Испании. «Валенсия» в начале июля сделала петербургскому клубу предложение о трансфере португальского футболиста за € 5 млн, утверждает
интернет-портал O Jogo. Сине-бело-голубые пока не ответили «летучим мышам».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующий контракт Нету с «Зенитом» заканчивается в июне 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в российской
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб не собирается вести переговоры по Нету с другими командами и хочет, чтобы он остался.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter