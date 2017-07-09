Дриусси: Испытываю смешанные чувства, переходя из «Ривер Плейт» в «Зенит»

«Спасибо за вашу любовь. Вы всегда будете со мной. Надеюсь однажды вернуться в «Ривер Плейт», как другие великие игроки. Испытываю смешанные чувства. Грустно, поскольку покидаю клуб, который сделал из меня футболиста. В то же время рад, потому что стремился попасть в Европу. Это очень важный шаг в моей карьере. Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо поблагодарил меня за всё, что я сделал для команды, а я сказал спасибо ему. Всегда буду благодарен Гальярдо и партнёрам по команде в «Ривер Плейт», — цитирует Дриусси LPM.