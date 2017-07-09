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9 июля 2017, 20:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дриусси: Испытываю смешанные чувства, переходя из «Ривер Плейт» в «Зенит»

Нападающий Себастьян Дриусси, перешедший из «Ривер Плейт» в «Зенит», попрощался с болельщиками аргентинского клуба.

Нападающий Себастьян Дриусси перешедший из <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> в Зенит попрощался с болельщиками аргентинского клуба. Увеличить
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«Спасибо за вашу любовь. Вы всегда будете со мной. Надеюсь однажды вернуться в «Ривер Плейт», как другие великие игроки. Испытываю смешанные чувства. Грустно, поскольку покидаю клуб, который сделал из меня футболиста. В то же время рад, потому что стремился попасть в Европу. Это очень важный шаг в моей карьере. Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо поблагодарил меня за всё, что я сделал для команды, а я сказал спасибо ему. Всегда буду благодарен Гальярдо и партнёрам по команде в «Ривер Плейт», — цитирует Дриусси LPM.

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