Виктор Гончаренко: ЦСКА будет бороться за победу в каждой игре

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— Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить свои недостатки, — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. — Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было не доводить до того, чтобы соперник сравнял в концовке.

Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

— На этом программа австрийских сборов завершена. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги.

— Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

— Что скажете об ожиданиях от сезона в целом?

— Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.