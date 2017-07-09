Виктор Гончаренко: ЦСКА будет бороться за победу в каждой игре
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что товарищеский матч против «Краснодара» (1:1) был необходим обеим командам. По словам специалиста, армейцы хорошо поработали на австрийских сборах, а команда подходит к старту чемпионата в нужных кондициях.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить свои недостатки, — цитирует
Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.
— На этом программа австрийских сборов завершена. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги.
— Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.
— Что скажете об ожиданиях от сезона в целом?
— Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.
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