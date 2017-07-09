«Арсенал»: в атаку!

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ТРЕНЕР

Миодраг БОЖОВИЧ

Черногорец стал рекордсменом среди иностранных тренеров премьер-лиги и принял шестую команду. После «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» и двухлетнего отсутствия в России. С не топовыми клубами специалист на коротком отрезке добивался уважения, при этом донская победа в Кубке России обернулась горьким похмельем. Две столичные попытки с динамовцами и железнодорожниками ему не очень удались. Поработав с обожаемой «Црвеной Звездой», Божович подписался на новую непростую задачу.

В Туле в 2016-м меняли тренеров дважды. За два года после Дмитрия Аленичева с оружейниками поработали Виктор Булатов, Сергей Павлов и Сергей Кирьяков. От второго за три сезона вылета из элиты красно-желтые убежали в стыках, однако местной публике не очень понравилось предложение смириться с упрощенной игрой и засунуть кое-куда баннеры по тренерскому вопросу. Стоит полагать, Божович найдет понимание и в команде, и у особенных болельщиков.

ТРАНСФЕРЫ

Туляки арендовали у ЦСКА хавбека Ткачева и продлили соглашение с «Лиллем» по мощному защитнику Сунзу. Также в списке игроков на вход значится проведший полгода в «Анжи» Форбс.

В краю самоваров и пряников проводили суперветерана Ершова. Истекли контракты Бурмистрова и Власова, закончилась аренда миланца Вергары и ростовского Думбья.

ИЗМЕНЕНИЯ

Божович пока не очень доволен уровнем конкуренции и рассчитывает как минимум на еще пару приобретений. Насколько известно, туляки больше всего нуждаются в нападающем и фланговом полузащитнике.

Среди тех, кто «канонирам» интересен, назывались Торбинский, Тошич и Ле Таллек. Последний уезжал из «Мордовии» к Божовичу в «Црвену Звезду», теперь его снова сватают в Россию. Черногорец хочет видеть в команде завершившего семилетнюю армейскую карьеру Тошича. Семью серба вроде бы больше манят варианты в Турции и ОАЭ. Торбинский не сошелся с оружейниками в условиях личного контракта. Пока или совсем — здесь есть сомнения.

СОСТАВ

Если в два предыдущих трансферных окна «Арсенал» серьезно менялся, то теперь дело сводится к работе по конкретным позициям. На некоторых из них возможность для маневра на самом деле ограничена — например, один Александров левый фланг не закроет.

В Туле отказываются от модели с тремя центральными защитниками. Божович строил команды вокруг классических 4−4−2, провозгласил любимой схемой 4−3−3. При нужном наборе исполнителей «коронка» черногорца была бы основной. В арсенальских реалиях разговор стоит вести о вариации 4−5−1. В центральной зоне видятся Бурчану, Берхамов и Горбатенко. С флангов Расича должны поддерживать Ткачев плюс Комбаров и Александров. И нужен кое-кто еще.

КАЛЕНДАРЬ

18 июля. Локомотив (г)

24 июля. СКА-Хабаровск (д)

29 июля. Рубин (г)

6 августа. Тосно (д)

9 августа. Спартак (г)

14 августа. Урал (д)

21 августа. Ахмат (г)

26 августа. Амкар (д).

ПРОГНОЗ

Борьба у границы зоны стыковых матчей

Туляки обозначили задачу попасть в десятку и намерение поставить на атакующий футбол. Проблемы предыдущего сезона, который по части результативности и результата едва не повторил дебютный, могут остаться позади с полученным опытом и настройкой от нового тренера. Но это не значит, что «Арсенал» обязательно взлетит высоко-высоко (для себя). Для начала оружейникам будет неплохо обезопасить себя от нервотрепки на финише. Календарь старта с тяжелыми выездами и встречами с потенциальными прямыми конкурентами на своем поле обещает оперативно прояснить перспективы команды Божовича.

— Это не первая моя команда в России, и хотел бы сказать, что еще не было иностранцев, которые работали в вашей стране в шести клубах. Понимаю русский язык очень хорошо, мне не надо здесь адаптироваться. В Туле клуб хочет расти, болельщики многого ждут. И вообще фанатов много. Надеюсь, что в этом сезоне выступим чуть лучше, чем в прошлом. Надеемся попасть в десятку, чтобы не играть переходные матчи. Нужна стабильность, потихоньку надо повышать качество футбола.

Миодраг БОЖОВИЧ — о задачах в Туле.