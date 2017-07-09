Защитник «Зенита» Чернов на правах аренды перейдёт в «Тосно»
Агент Александр Маньяков сообщил о том, что защитник «Зенита» Евгений Чернов ближайший сезон проведёт в «Тосно» на правах аренды.
24-летний Чернов перешёл в «Зенит» в феврале 2016 года из «Томи». В прошлом сезоне в составе
«Евгений Чернов, игрок “Зенита”, этот сезон проведет в аренде в “Тосно”. Удачи, Машина!», — написал Маньяков на своей странице в «Инстаграме».
«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории будет выступать в российской
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