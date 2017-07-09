Легенда «Сан-Паулу», олимпийский чемпион, спаситель Жо. Кого покупает «Зенит» в Бразилии

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«Идут переговоры. Охарактеризовать в какой они стадии пока довольно сложно», — сказал Сарсания нашему корреспонденту Сергею ЦИММЕРМАНУ. По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста составит 18 миллионов евро, а зарабатывать в Санкт-Петербурге он будет порядка 2,4 миллиона в год.

ЗАМЕНА ГАРАЮ

Кайо, несмотря на молодость (в августе ему исполнится 24), уже имеет значительный опыт и способен решить проблемы «Зенита» в центре обороны, которые возникли после отъезда Эсекиэля Гарая в «Валенсию». Всю карьеру — как юношескую, так и взрослую — Родригу провел в «Сан-Паулу» и в декабре 2016-го отметил юбилей — 200 матчей в составе клуба во всех турнирах.

В действиях Кайо есть хладнокровие, выдержка и бесстрашие. Защитник не выбрасывается на соперников без надобности, не позволяет убирать себя на элементарных замахах, плассируется и ждет подходящего момента для отбора. И если чувствует, что он, настал, то жестко вступает в единоборство, не жалея ни себя, ни оппонента. Антропометрия у Кайо вроде бы не самая блестящая для центрального защитника: 182 сантиметра и 70 килограммов, однако недостатка физики в его игре не наблюдается. Неплохая стартовая скорость и отличная координация помогают ставить корпус и не давать продавить себя, а выбор позиции и высокий прыжок дают возможность бороться наверху даже с двухметровыми соперниками. Родригу, кстати, способен приносить пользу и в чужой штрафной при «стандартах». При этом бразилец неплохо владеет первым пасом, средняя точность передач — свыше 87 процентов.

Еще один плюс — универсализм. При необходимости Кайо может перебраться в опорную зону.

«ВАЛЕНСИЮ» СМУТИЛО КОЛЕНО

Напрашивается вопрос: если парень такой мастер, то почему не уехал в Европу раньше? Объясняем: стечение обстоятельств. Каждое трансферное окно, начиная с 2014 года, за ним охотились многие известные клубы. Была информация о предметном интересе «Севильи», «Атлетико», «Ювентуса», «Лацио», осторожно присматривалась «Барселона».

А летом 2015 года футболист уже покинул Бразилию и оказался одной ногой в «Валенсии» — даже успел попрощаться с болельщиками «Сан-Паулу», договориться об условиях личного контракта, прилететь на медосмотр. Испанский клуб объявил о приходе новичка, везде озвучивалась сумма трансфера в 12,5 миллионов евро. И вот как раз обследование Кайо провалил. Причем его смотрели разные врачи на трех этапах, игрок даже летал в Барселону в крупную клинику, но везде выносили одно и то же заключение: трансфер лучше не совершать, у защитника проблемы с левом коленом. Выяснилось, возникли они еще в 15 лет, а к лету 2015-го еще сохранялись последствия разрыва передней крестообразной связки, который случился в 2014-м.

Поэтому с отъездом в Старый свет два года назад и не вышло. Кайо оказался разочарован, кроме того, появлялась информация, что уже в Испании он выяснил: условия соглашения с «Валенсией» вовсе не такие, какие ему обещали изначально. Из-за срыва перехода футболист разорвал партнерство с агентом. А им был знаменитый Жорже Мендеш.

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ВТОРАЯ ПОПЫТКА СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ

Но долго Кайо не грустил — вернулся в «Сан-Паулу» и продолжил развиваться, превратившись в одного из самых авторитетных футболистов команды. Европейские же клубы все равно продолжали забрасывать удочки каждые зиму и лето. Год назад Родригу мог оказаться в «Севилье», а также в одном из ведущих клубов серии А. Кайо даже оформил итальянский паспорт, чтобы не считаться легионером.

Известный журналист с Апеннин Джанлука Ди Марцио прошлым летом утверждал, что защитника очень хотел заполучить «Милан», однако в августе у клуба еще не было денег, а перенести сделку на январь не получилось. В ноябре 2016-го бразильские СМИ сообщили, что вышел с предложением и «Зенит», но тогда приобрести бразильца не удалось — предложение в 14 миллионов евро «Сан-Паулу» не принял. Так что сейчас питерцы совершают попытку № 2.

ОДИН МАТЧ У ДУНГИ, ДВА — У ТИТЕ

Кайо вызывался во все юношеские и молодежные сборные Бразилии, а в 2016-м принял участие в домашней Олимпиаде. Турнир получился для хозяев триумфальным: команда во главе с Неймаром взяла золото, в финале победив по пенальти Германию. Родригу провел все шесть матчей. Выходил с первых минут, выступал надежно, вместе с партнерами позволив соперникам забить лишь один гол — как раз в решающей встрече за золото. Пока этот трофей — главное достижение Кайо.

Получал потенциальный новичок «Зенита» получает шансы и в национальной команде Бразилии, но пока редко и только в товарищеских играх. Однажды его выпустил на поле прежний главный тренер Дунга в 2016-м, дважды — действующий Тите в 2017-м.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP0VeccgOB9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Final de semana com meu amor @tayanecarvalho... Aproveitando a folga pra curtir e relaxar , e o melhor sem precisar sair de São Paulo @spaventura , super indico galera ... #spaventura</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Rodrigo Caio (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-28T18:15:19+00:00">Янв 28 2017 в 10:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНТИВЕЛЛИТОН

Что касается характера, то Родригу — не капризный и не вечно недовольный персонаж, каким, к примеру, стал под конец карьеры в «Спартаке» Веллитон. Судя по социальным сетям, где у Кайо примерно 80 процентов фотографий — с тренировок или матчей, защитник думает только о футболе, и гулянки в ночных клубах ему не нужны. Отдых на природе, вечер с возлюбленной, игра в приставку — так он проводит свободное время, и болельщикам «Зенита» точно не стоит опасаться, что игрок пустится во все тяжкие.

Еще одна отличная иллюстрация — случай в апреле этого года во время полуфинала чемпионата Паулиста против «Коринтианса». Тогда Родригу спас от незаслуженной желтой карточки нашего старого знакомого Жо. Бывший форвард ЦСКА получил предупреждение после того, как якобы нанес травму вратарю «Сан-Паулу», и должен был пропускать ответный матч. Но Кайо подбежал к судье и попросил отменить решение, сказав, что нападающий не виновен: Родригу сам случайно наступил на партнера. Арбитр прислушался.