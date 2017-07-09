Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30330266/
9 июля 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Представитель Смолова: «Краснодар» отказал Федору в МРТ, и он получил травму

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил травму в контрольном матче с ЦСКА.

Нападающий Краснодара и сборной России Федор Смолов получил травму в контрольном матче с ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По предварительным данным, у форварда повреждена задняя поверхность бедра. Не исключено, что Смолов пропустит три недели.

— Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене, — сказал корреспонденту «СЭ» представитель Смолова Кахор Муминов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
09 июля

Боярский жестко высказался об очередном трансфере "Зенита"

Игрок "Аякса" едва не умер во время матча с "Вердером"

Теракт на футболе, есть погибшие