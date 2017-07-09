Представитель Смолова: «Краснодар» отказал Федору в МРТ, и он получил травму

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По предварительным данным, у форварда повреждена задняя поверхность бедра. Не исключено, что Смолов пропустит три недели.

— Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене, — сказал корреспонденту «СЭ» представитель Смолова Кахор Муминов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).