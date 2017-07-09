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9 июля 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА

В Австрии в закрытом режиме состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА, ведущими на сборах подготовку к новому сезону.

В Австрии в закрытом режиме состоялся товарищеский матч между Краснодаром и ЦСКА ведущими на сборах подготовку к новому сезону. Увеличить
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Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте Алан Дзагоев вывел «армейцев» вперёд, а на 89-й счёт сравнял новичок «быков» Вандерсон.

«Ошибся кипер «Краснодара», вынес мяч низом прямо на ногу Дзагоеву, и тот молниеносно в касание метров с 40 опять-таки низом поразил ворота. Это ещё надо было исполнить! Браво, Дзага!

Казалось бы, ничто не предвещало гол, но на кинжальный пас в штрафную откликнулся Вандерсон, который поразил дальний угол, — сообщает пресс-служба ЦСКА.

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