Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА

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Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте Алан Дзагоев вывел «армейцев» вперёд, а на 89-й счёт сравнял новичок «быков» Вандерсон.

«Ошибся кипер «Краснодара», вынес мяч низом прямо на ногу Дзагоеву, и тот молниеносно в касание метров с 40 опять-таки низом поразил ворота. Это ещё надо было исполнить! Браво, Дзага!