Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА
В Австрии в закрытом режиме состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА, ведущими на сборах подготовку к новому сезону.
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Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте Алан Дзагоев вывел «армейцев» вперёд, а на 89-й счёт сравнял новичок «быков» Вандерсон.
«Ошибся кипер «Краснодара», вынес мяч низом прямо на ногу Дзагоеву, и тот молниеносно в касание метров с 40
Казалось бы, ничто не предвещало гол, но на кинжальный пас в штрафную откликнулся Вандерсон, который поразил дальний угол, — сообщает
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