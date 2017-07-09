ЦСКА: попасть в Лигу чемпионов

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ТРЕНЕР

Виктор ГОНЧАРЕНКО

На родине с БАТЭ Гончаренко не раз становился первым и даже навел шороху в Лиге чемпионов, обыграв «Баварию» и дважды сыграв вничью с «Ювентусом». В России специалист сделал из «Кубани», «Урала» и «Уфы» крепкие коллективы. Но ЦСКА — совершенно другой уровень, и свою состоятельность специалисту еще придется доказать.

Белорус стартовал во главе армейцев неплохо, за 13 матчей потерпев лишь одно поражение — от «Спартака». Однако оно лишило возможности ЦСКА побороться за титул в прошедшем сезоне.

Придя в столичный клуб, Гончаренко сходу изменил тактическую схему на 3−5−2, к которой игроки за полгода успели привыкнуть. Но и соперники уже понимают, что ждать от обновленного ЦСКА.

ТРАНСФЕРЫ

ЦСКА в последнее время редко балует своих болельщиков новыми игроками. На данный момент из аренды в команду вернулись молодые футболисты — хавбек Александр Макаров и защитник Никита Чернов.

Покинули красно-синих полузащитник Зоран Тошич, вратарь Сергей Чепчугов, а также хавбек Роман Еременко, печальная история которого всем известна. Арендное соглашение закончилось у нападающего Алексея Ионова, он вернулся в расположение «Динамо». Там же находится и форвард Кирилл Панченко, который подписал с бело-голубыми полноценное соглашение.

Полузащитник Дмитрий Ефремов снова оказался в «Оренбурге», его коллега по амплуа Сергей Ткачев перешел в тульский «Арсенал», а нападающий Константин Базелюк — в «Анжи». Все трое заключили арендный договор сроком на один сезон.

ИЗМЕНЕНИЯ

Главный вопрос летнего трансферного окна — покинет ли ЦСКА полузащитник Александр Головин. Исходя из последней информации, лондонский «Арсенал» готовит предложение и готов заплатить порядка 10−15 миллионов фунтов. Конкуренцию может составить «Челси». Однако, по словам генерального директора москвичей Романа Бабаева, официального запроса по талантливому футболисту пока не поступало.

Второй вопрос — появится ли в ЦСКА исполнитель, подобный Мариу Фернандесу, способный закрыть проблемную левую бровку. Да, в составе армейцев есть Георгий Миланов, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, но ни один из них за полгода при Гончаренко не смог завоевать место в твердое стартовом составе. Кстати, контракты у всех троих завершаются по окончании наступающего сезона. В числе потенциальных новичков называли Аилтона из «Эшторила», знакомого по выступлениям за «Терек» Мачея Рыбуса, Гильермо Арану из «Коринтианса», и даже чилийца Гари Меделя из «Интера».

Не помешает армейцам и новый нападающий. Аарон Оланаре весной не впечатлял. По словам Гончаренко, «если он будет также плох, у него возникнут проблемы».

СОСТАВ

ЦСКА обладает самым стабильным составом в Европе. Согласно рейтингу швейцарских аналитиков, среднее число сезонов, приходящееся на каждого игрока первой команды, составляет 6,84! Возможно, состав немного изменится из-за потери Тошича, который провел у армейцев семь лет. Но главные старожилы команды -братья Березуцкие и Сергей Игнашевич — продлили контракты еще на сезон.

Гончаренко с приходом в ЦСКА сразу поменял схему с 4−5−1 на 3−5−2 с тремя центральными защитниками и двумя бровочниками, способными закрыть весь фланг. В случае отсутствия травм за опорную зону будет отвечать Вернблум или Натхо, а за креатив — Головин и Дзагоев. Основными нападающими видится пара Чалов — Витинью. Возможно, особая роль будет уготовлена молодому Чернову — ведь карьеры Игнашевича и Березуцких не вечны.

КАЛЕНДАРЬ

15.07.2017 Анжи (г)

22.07.2017 Локомотив (д)

29.07.2017 СКА-Хабаровск (д)

06.08.2017 Рубин (д)

09.08.2017 Тосно (г)

12.08.2017 Спартак (д)

19.08.2017 Урал (г)

27.08.2017 Ахмат (д).

ПРОГНОЗ

1 — 3 место.

ЦСКА каждый год ведет борьбу за чемпионство. Хотя в наступающем сезоне взять титул будет очень непросто. «Зенит» совершает серьезные сделки, кардинально усиливаясь. «Спартак» сохранил победный состав и тренера-победителя.

Нельзя списывать со счетов и «Рубин», куда вернулся Бердыев, прихватив с собой игроков «Ростова».