ЦСКА: попасть в Лигу чемпионов
Продолжаем представление команд РФПЛ-2017/18. Рассказываем о серебряном призере чемпионата России.
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ТРЕНЕР
Виктор ГОНЧАРЕНКО
На родине с БАТЭ Гончаренко не раз становился первым и даже навел шороху в Лиге чемпионов, обыграв «Баварию» и дважды сыграв вничью с «Ювентусом». В России специалист сделал из «Кубани», «Урала» и «Уфы» крепкие коллективы. Но ЦСКА — совершенно другой уровень, и свою состоятельность специалисту еще придется доказать.
Белорус стартовал во главе армейцев неплохо, за 13 матчей потерпев лишь одно поражение — от «Спартака». Однако оно лишило возможности ЦСКА побороться за титул в прошедшем сезоне.
Придя в столичный клуб, Гончаренко сходу изменил тактическую схему на 3−5−2, к которой игроки за полгода успели привыкнуть. Но и соперники уже понимают, что ждать от обновленного ЦСКА.
ТРАНСФЕРЫ
ЦСКА в последнее время редко балует своих болельщиков новыми игроками. На данный момент из аренды в команду вернулись молодые футболисты — хавбек Александр Макаров и защитник Никита Чернов.
Покинули
Полузащитник Дмитрий Ефремов снова оказался в «Оренбурге», его коллега по амплуа Сергей Ткачев перешел в тульский «Арсенал», а нападающий Константин Базелюк — в «Анжи». Все трое заключили арендный договор сроком на один сезон.
ИЗМЕНЕНИЯ
Главный вопрос летнего трансферного окна — покинет ли ЦСКА полузащитник Александр Головин. Исходя из последней информации, лондонский «Арсенал» готовит предложение и готов заплатить порядка 10−15 миллионов фунтов. Конкуренцию может составить «Челси». Однако, по словам генерального директора москвичей Романа Бабаева, официального запроса по талантливому футболисту пока не поступало.
Второй вопрос — появится ли в ЦСКА исполнитель, подобный Мариу Фернандесу, способный закрыть проблемную левую бровку. Да, в составе армейцев есть Георгий Миланов, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, но ни один из них за полгода при Гончаренко не смог завоевать место в твердое стартовом составе. Кстати, контракты у всех троих завершаются по окончании наступающего сезона. В числе потенциальных новичков называли Аилтона из «Эшторила», знакомого по выступлениям за «Терек» Мачея Рыбуса, Гильермо Арану из «Коринтианса», и даже чилийца Гари Меделя из «Интера».
Не помешает армейцам и новый нападающий. Аарон Оланаре весной не впечатлял. По словам Гончаренко, «если он будет также плох, у него возникнут проблемы».
СОСТАВ
ЦСКА обладает самым стабильным составом в Европе. Согласно рейтингу швейцарских аналитиков, среднее число сезонов, приходящееся на каждого игрока первой команды, составляет 6,84! Возможно, состав немного изменится
Гончаренко с приходом в ЦСКА сразу поменял схему с 4−5−1 на 3−5−2 с тремя центральными защитниками и двумя бровочниками, способными закрыть весь фланг. В случае отсутствия травм за опорную зону будет отвечать Вернблум или Натхо, а за креатив — Головин и Дзагоев. Основными нападающими видится пара Чалов — Витинью. Возможно, особая роль будет уготовлена молодому Чернову — ведь карьеры Игнашевича и Березуцких не вечны.
КАЛЕНДАРЬ
15.07.2017 Анжи (г)
ПРОГНОЗ
1 — 3 место.
ЦСКА каждый год ведет борьбу за чемпионство. Хотя в наступающем сезоне взять титул будет очень непросто. «Зенит» совершает серьезные сделки, кардинально усиливаясь. «Спартак» сохранил победный состав и
Нельзя списывать со счетов и «Рубин», куда вернулся Бердыев, прихватив с собой игроков «Ростова».
Армейцы начинают сезон в плотном графике. Если команде удастся выйти в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, то сил может не хватить — скамейка слишком коротка. Лишь благодаря сыгранности состава, опыту и свежей крови в лице молодых игроков,
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