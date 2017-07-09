Три мушкетера. Белорусские тренеры готовятся к старту чемпионата России

Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА)



10 июня Виктор Михайлович отметил 40-летний юбилей, а через четыре дня полетел вместе с командой на первый австрийский сбор. В Бад-Тацмансдорф не отправились игроки, помогавшие сборной России на Кубке конфедераций, — Акинфеев, Васин и Головин, а также продолжавшие восстановление от травм — Игнашевич, Фернандес и Дзагоев. Чернов в связи с защитой диплома присоединился к команде на несколько дней позже, точно как и Оланаре — по причине смерти отца. Без них ЦСКА уступил австрийскому «Штурму» (1:2) — единственному спарринг-оппоненту на сборе. 27-летнего просматриваемого вратаря Антипова было решено отправить восвояси.



25 числа армейцы вернулись в Москву, чтобы через три дня вновь отправиться по знакомому маршруту в Бад-Тацмансдорф на второй, он же последний, сбор. Там к команде добавились все недостающий игроки. Во время этой командировки армейцы исключительно побеждали. После встречи с чемпионами Румынии «Вииторулом» Гончаренко заявил о том, что удовлетворен игрой команды: «Многие тактические моменты понравились. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру. Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле — сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание».





ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР



Армейцы скромно ведут себя на трансферном рынке, что вызывает некоторую обеспокоенность накануне старта чемпионата. По итогам прошлого сезона атакующая линия команды выглядела наиболее уязвимой, оттого требующей усиления, однако в ЦСКА решили обходиться имеющимися кадрами. Получится ли — увидим, ну, а пока пришедших игроков двое, да и те — старые знакомые. Вернулись из аренды защитник Чернов, прошлый сезон проведший в «Енисее» (Д2), а также полузащитник Макаров, выступавший за «Тосно» (Д2). На год продлили соглашения с клубом братья Березуцкие и Игнашевич, на четыре — Фернандес.



По причине истечения срока контракта покинули ЦСКА сербский полузащитник Тошич и резервный вратарь Чепчугов. У Ионова истек срок аренды и он вернулся в московское «Динамо», где будет выступать с Панченко, которого динамовцы выкупили у армейцев. В аренду ушли Базелюк («Анжи»), Ткачев («Арсенал») и Ефремов («Оренбург»). Ну и главное, пускай неочевидное: ЦСКА покинул Олег Яровинский — спортивный директор клуба. Он возглавлял селекционный отдел с февраля 2014 года.





СПАРРИНГИ



24.06. ЦСКА — «Штурм» (Австрия, Д1) — 1:2 (Чалов)

1.07. ЦСКА — «Партизан» (Сербия, Д1) — 3:0 (Вучаев, Витиньо, Чалов)

5.07. ЦСКА — «Вииторул» (Румыния, Д1) — 4:2 (Витиньо-2, Натхо, Головин)

8.07. ЦСКА — «Нафта» (Словения, Д2) — 4:1 (Жамалетдинов, Оланаре, Алибеков, автогол)



9 июля в 13.00 ЦСКА сыграет с «Краснодаром», после чего команда вернется в Москву и продолжит подготовку к старту чемпионата непосредственно в России.



ВОПРОСЫ



Уйдет ли Головин? По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева в клуб не поступало предложений от «Арсенала» по трансферу полузащитника. Впрочем, известно, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Он был одним из лучших в составе российской сборной и, если предложение из Англии все-таки поступит, армейцам будет непосильно удержать своего лидера.



Кто теперь будет руководить селекцией в ЦСКА? Создается впечатление, что после ухода Яровинского селекционная работа в армейском клубе брошена на произвол судьбы. Но это не так. Селекция в ЦСКА — это целый отдел, в котором на протяжении долгих лет трудятся Дюков, Машкарин, Мовсесьян… Роман Бабаев тоже принимает участие в селекционной работе, однако должность спортивного директора остается вакантной. В связи с этим непонятно, когда ЦСКА начнет подписную кампанию и начнет ли вообще.



Кто на примете? ЦСКА активно ищет левого защитника. Главной целью команды Гончаренко было подписание фулбэка «Коринтианса» Гильерме, однако руководство бразильского клуба отвергло предложение в размере 10 миллионов евро. После этой неудачи армейцы переключились на 21-летнего игрока «Флуминенсе» Пиньейро. Отпускать игрока не намерены, но и заработать на трансфере не против. Действующее соглашение Пиньейро с бразильским клубом рассчитано до конца 2019 года. Судя по всему, подписывать нападающего в московском клубе не собираются. Кроме того, придется приложить усилия к сохранению Жамалетдинова, которым всерьез интересуется «Локомотив».





Леонид КУЧУК (Ростов)



Леонид Станиславович заключил контракт с «Ростовом» 9 июня, а уже следующим днем команда отправилась на первый зарубежный сбор в австрийский Бад-Радкерсбург. Знакомство нового коуча с командой началось в дороге и закончилось вечером того же дня на тренировке. 17 числа в руководстве клуба произошли серьезные изменения. Президентом «Ростова» назначен Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный Капитал» и депутат Законодательного Собрания Ростовской области, а спортивным директором — Алексей Рыскин, который уже работал в селекционном отделе с 2009-го по 2010-й и в 2012—2015 годах. На первом сборе «Ростов» провел два спарринга и оба проиграл с минимальным счетом. На втором — в том же Бад-Радкерсбурге —четыре игры, причем по две — в рамках одного дня. Несуразным выглядит результат спарринга с местным представителем минора «Блау-Вайс Линцем», в котором ростовчане были сокрушены — 0:3. 9 июля «желто-синие» отправятся в Ростов-на-Дону, где начнут подготовку к игре стартового тура чемпионата с «Уралом».





ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР



Команда с уходом Бердыева рассыпалась. В июне «Ростов» покинули лидеры — Нобоа, Ерохин, Терентьев и Полоз перебрались в «Зенит», Гранат, Кудряшов и Джанаев отправились в «Рубин». Резервный вратарь Медведев ушел в «Локомотив». Азмун находится в расположении «Рубина», но имеет годичный контакт с «Ростовом» и входит в планы Кучука, поэтому его будущее и определенность — понятия из разных плоскостей. Навас провел с «Рубином» два сбора, но из-за семейных обстоятельств покинул расположение клуба. Его не будет ни в Казане, ни в Ростове-на-Дону. В конце позапрошлого сезона, когда команда завоевала серебро, у многих игроков заканчивались контракты. «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому футболисты согласились подписать новые соглашения с условием, что смогут покинуть ростовчан по первой же прихоти. Так и получилось. Кроме того, перспективные Качарава и Трошечкин командированы в «Корону» и «Тосно» соответственно.



Приобретений хватает, но новые игроки не являются ровней ушедшим. Поляк Вилюш выписан из «Леха», Паршивлюк — из «Анжи», Макеев, Песьяков и Зуев — из «Спартака». Абаев пришел из «Локомотива», у «Челси» арендован эквадорец Кинтеро. Словенец Маер куплен у «Домжале», его соотечественник защитник Бобен выписан из «Горицы». Главная удача «Ростова» — подписание защитника сборной Исландии Ингасона. Футболиста на австрийский сбор в «Ростов» из испанской «Гранады» привез лично Гудьонсен. Вернулись в «Ростов» из аренды Григорьев, Ярошенко, Скопинцев, Эззатоллахи и Думбия. Все как один не блистали в предыдущих клубах.





СПАРРИНГИ



16.06. «Ростов» — «Триглав» (Словения, Д1) — 0:1

22.06. «Ростов» — «Видеотон» (Венгрия, Д1) — 0:1

2.07. «Ростов» — «Кукеси» (Албания, Д1) — 0:1

2.07. «Ростов» — «Млада Болеслав» (Чехия, Д1) — 3:1 (Могилевец, Гацкан, Зуев)

8.07. «Ростов» — «Блау-Вайс Линц» (Австрия, Д2) — 0:3

8.07. «Ростов» — «Брондбю» (Дания, Д1) — 1:0 (Бухаров)



ВОПРОСЫ



Где окажется Сердар Азмун? Бердыев открыл талантливому иранцу дорогу в Казань, но его хотят приобрести и другие клубы. В списке иностранных претендентов — «Селтик», «Лацио» и «Эвертон». Местных — «Спартак», «Зенит» и, конечно же, «Рубин». Азмун выступал за казанский клуб в 2012—2016 годах и находится в расположении Бердыева сейчас, однако связан контрактными обязательствами с «Ростовом». В 2015 году он перешел в стан ростовчан на правах аренды, а через год при скандальных обстоятельствах — на полноправной основе, подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне Азмун провел 41 игру и забил 12 мячей.



Кто еще сбежит из «Ростова»? Почти наверняка останутся в команде легионеры средней руки — Препелицэ, Симич и Девич. Все имеют достойные контракты и вряд ли захотят кардинальных перемен, несмотря на уход Бердыева. Наш Калачев и не наш Гацкан прошли с «Ростовом» путь от аутсайдера турнира до Лиги чемпионов и, скорее всего, останутся в клубе до завершения карьеры. Могилевец и вовсе может стать лидером обновленной команды. Самой загадочной выглядит судьба Бухарова. Бомбардир вновь обрел себя, вернулся в сборную… Это в свои-то 32!





Олег КОНОНОВ (Ахмат)



22 мая Кононов заключил трехлетний контракт с «Тереком» — за две недели до переименования клуба в «Ахмат» и за две с половиной — до вылета команды на первый тренировочный сбор. Курс — полюбившаяся российским клубам Австрия. В Кранцахе Кононов представил команде тренеров, которых призвал на помощь. Непосредственно в Австрии началась подписная кампания, направленная на точечное усиление состава под планы Олега Георгиевича. Выступая на собрании команды, Кононов заявил игрокам о высоких целях: «Все требования, которые у меня есть к вам, — только для достижения результата. Путь только наверх. А наверх — это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России».



Уже 24 июня, в том же Кранцахе, стартовал второй подготовительный сбор «Ахмата», который продлился до 5 июля. Подопечные белорусско-российского тренера провели четыре контрольных матча вместо пяти планируемых, дав слабину только во встрече с болгарским «Лудогорцем» — 0:2.





ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР



Россиянин Швец перебрался из второй команды «Вильярреала» в «Ахмат», также подписаны три перспективных бразильца — защитник Сампйао из португальской «Боавишты», полузащитник Раванелли из «Понте-Прета» и форвард Леонардо из «Коринтианса». Из тройки новичков-легионеров болельщики наиболее приветствуют Раванелли — в спаррингах 19-летний вундеркинд проявил себя выше всяких похвал.



Потери есть, однако кричать караул не стоит. Полузащитник Оздоев вернулся в «Рубин», Дьембер — в «Рому». Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули команду в качестве свободных агентов. В «Анжи» на правах аренды ушел Кацаев. Трансфер полузащитника Кузяева в «Зенит» — без сомнений, главная грусть «Ахмата».