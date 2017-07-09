Три мушкетера. Белорусские тренеры готовятся к старту чемпионата России
В стартующем 15 июля чемпионате России можно будет поболеть за трех белорусских тренеров — Гончаренко, Кучука и Кононова.
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Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА)
10 июня Виктор Михайлович отметил 40-летний юбилей, а через четыре дня полетел вместе с командой на первый австрийский сбор. В
25 числа армейцы вернулись в Москву, чтобы через три дня вновь отправиться по знакомому маршруту в
ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР
Армейцы скромно ведут себя на трансферном рынке, что вызывает некоторую обеспокоенность накануне старта чемпионата. По итогам прошлого сезона атакующая линия команды выглядела наиболее уязвимой, оттого требующей усиления, однако в ЦСКА решили обходиться имеющимися кадрами. Получится ли — увидим, ну, а пока пришедших игроков двое, да и те — старые знакомые. Вернулись из аренды защитник Чернов, прошлый сезон проведший в «Енисее» (Д2), а также полузащитник Макаров, выступавший за «Тосно» (Д2). На год продлили соглашения с клубом братья Березуцкие и Игнашевич, на четыре — Фернандес.
По причине истечения срока контракта покинули ЦСКА сербский полузащитник Тошич и резервный вратарь Чепчугов. У Ионова истек срок аренды и он вернулся в московское «Динамо», где будет выступать с Панченко, которого динамовцы выкупили у армейцев. В аренду ушли Базелюк («Анжи»), Ткачев («Арсенал») и Ефремов («Оренбург»). Ну и главное, пускай неочевидное: ЦСКА покинул Олег Яровинский — спортивный директор клуба. Он возглавлял селекционный отдел с февраля 2014 года.
СПАРРИНГИ
24.06. ЦСКА — «Штурм» (Австрия, Д1) — 1:2 (Чалов)
1.07. ЦСКА — «Партизан» (Сербия, Д1) — 3:0 (Вучаев, Витиньо, Чалов)
5.07. ЦСКА — «Вииторул» (Румыния, Д1) — 4:2 (Витиньо-2, Натхо, Головин)
8.07. ЦСКА — «Нафта» (Словения, Д2) — 4:1 (Жамалетдинов, Оланаре, Алибеков, автогол)
9 июля в 13.00 ЦСКА сыграет с «Краснодаром», после чего команда вернется в Москву и продолжит подготовку к старту чемпионата непосредственно в России.
ВОПРОСЫ
Уйдет ли Головин? По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева в клуб не поступало предложений от «Арсенала» по трансферу полузащитника. Впрочем, известно, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Он был одним из лучших в составе российской сборной и, если предложение из Англии
Кто теперь будет руководить селекцией в ЦСКА? Создается впечатление, что после ухода Яровинского селекционная работа в армейском клубе брошена на произвол судьбы. Но это не так. Селекция в ЦСКА — это целый отдел, в котором на протяжении долгих лет трудятся Дюков, Машкарин, Мовсесьян… Роман Бабаев тоже принимает участие в селекционной работе, однако должность спортивного директора остается вакантной. В связи с этим непонятно, когда ЦСКА начнет подписную кампанию и начнет ли вообще.
Кто на примете? ЦСКА активно ищет левого защитника. Главной целью команды Гончаренко было подписание фулбэка «Коринтианса» Гильерме, однако руководство бразильского клуба отвергло предложение в размере 10 миллионов евро. После этой неудачи армейцы переключились на 21-летнего игрока «Флуминенсе» Пиньейро. Отпускать игрока не намерены, но и заработать на трансфере не против. Действующее соглашение Пиньейро с бразильским клубом рассчитано до конца 2019 года. Судя по всему, подписывать нападающего в московском клубе не собираются. Кроме того, придется приложить усилия к сохранению Жамалетдинова, которым всерьез интересуется «Локомотив».
Леонид КУЧУК (Ростов)
Леонид Станиславович заключил контракт с «Ростовом» 9 июня, а уже следующим днем команда отправилась на первый зарубежный сбор в австрийский
ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР
Команда с уходом Бердыева рассыпалась. В июне «Ростов» покинули лидеры — Нобоа, Ерохин, Терентьев и Полоз перебрались в «Зенит», Гранат, Кудряшов и Джанаев отправились в «Рубин». Резервный вратарь Медведев ушел в «Локомотив». Азмун находится в расположении «Рубина», но имеет годичный контакт с «Ростовом» и входит в планы Кучука, поэтому его будущее и определенность — понятия из разных плоскостей. Навас провел с «Рубином» два сбора, но
Приобретений хватает, но новые игроки не являются ровней ушедшим. Поляк Вилюш выписан из «Леха», Паршивлюк — из «Анжи», Макеев, Песьяков и Зуев — из «Спартака». Абаев пришел из «Локомотива», у «Челси» арендован эквадорец Кинтеро. Словенец Маер куплен у «Домжале», его соотечественник защитник Бобен выписан из «Горицы». Главная удача «Ростова» — подписание защитника сборной Исландии Ингасона. Футболиста на австрийский сбор в «Ростов» из испанской «Гранады» привез лично Гудьонсен. Вернулись в «Ростов» из аренды Григорьев, Ярошенко, Скопинцев, Эззатоллахи и Думбия. Все как один не блистали в предыдущих клубах.
СПАРРИНГИ
16.06. «Ростов» — «Триглав» (Словения, Д1) — 0:1
22.06. «Ростов» — «Видеотон» (Венгрия, Д1) — 0:1
2.07. «Ростов» — «Кукеси» (Албания, Д1) — 0:1
2.07. «Ростов» — «Млада Болеслав» (Чехия, Д1) — 3:1 (Могилевец, Гацкан, Зуев)
8.07. «Ростов» — «Блау-Вайс Линц» (Австрия, Д2) — 0:3
8.07. «Ростов» — «Брондбю» (Дания, Д1) — 1:0 (Бухаров)
ВОПРОСЫ
Где окажется Сердар Азмун? Бердыев открыл талантливому иранцу дорогу в Казань, но его хотят приобрести и другие клубы. В списке иностранных претендентов — «Селтик», «Лацио» и «Эвертон». Местных — «Спартак», «Зенит» и, конечно же, «Рубин». Азмун выступал за казанский клуб в 2012—2016 годах и находится в расположении Бердыева сейчас, однако связан контрактными обязательствами с «Ростовом». В 2015 году он перешел в стан ростовчан на правах аренды, а через год при скандальных обстоятельствах — на полноправной основе, подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне Азмун провел 41 игру и забил 12 мячей.
Кто еще сбежит из «Ростова»? Почти наверняка останутся в команде легионеры средней руки — Препелицэ, Симич и Девич. Все имеют достойные контракты и вряд ли захотят кардинальных перемен, несмотря на уход Бердыева. Наш Калачев и не наш Гацкан прошли с «Ростовом» путь от аутсайдера турнира до Лиги чемпионов и, скорее всего, останутся в клубе до завершения карьеры. Могилевец и вовсе может стать лидером обновленной команды. Самой загадочной выглядит судьба Бухарова. Бомбардир вновь обрел себя, вернулся в сборную… Это в
Олег КОНОНОВ (Ахмат)
22 мая Кононов заключил трехлетний контракт с «Тереком» — за две недели до переименования клуба в «Ахмат» и за две с половиной — до вылета команды на первый тренировочный сбор. Курс — полюбившаяся российским клубам Австрия. В Кранцахе Кононов представил команде тренеров, которых призвал на помощь. Непосредственно в Австрии началась подписная кампания, направленная на точечное усиление состава под планы Олега Георгиевича. Выступая на собрании команды, Кононов заявил игрокам о высоких целях: «Все требования, которые у меня есть к вам, — только для достижения результата. Путь только наверх. А наверх — это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России».
Уже 24 июня, в том же Кранцахе, стартовал второй подготовительный сбор «Ахмата», который продлился до 5 июля. Подопечные
ТРАНСФЕРНЫЙ ЦЕНТР
Россиянин Швец перебрался из второй команды «Вильярреала» в «Ахмат», также подписаны три перспективных бразильца — защитник Сампйао из португальской «Боавишты», полузащитник Раванелли из «Понте-Прета» и форвард Леонардо из «Коринтианса». Из тройки
Потери есть, однако кричать караул не стоит. Полузащитник Оздоев вернулся в «Рубин», Дьембер — в «Рому». Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули команду в качестве свободных агентов. В «Анжи» на правах аренды ушел Кацаев. Трансфер полузащитника Кузяева в «Зенит» — без сомнений, главная грусть «Ахмата».
СПАРРИНГИ
15.06. «Ахмат» — «Габала» (Азербайджан, Д1) — 1:0 (Садаев)
20.06. «Ахмат» — «Карабах» (Азербайджан, Д1) — 1:0 (Раванелли)
25.06. «Ахмат» — «Вергль» (Австрия, Д3) — 5:1 (Раванелли, Мирзов, Балай-3)
28.06. «Ахмат» — «Зальцбург» (Австрия, Д1) — 1:1 (Швец)
2.07. «Ахмат» — «Лудогорец» (Болгария, Д1) — 0:2 (Вандерсон, Морселиньо)
5.07. «Ахмат» — «Янг Бойз» (Швейцария, Д1) — 4:1 (Кадыров, Садав-2, Улицев)
ВОПРОСЫ
Станет ли Балай лучшим бомбардиром чемпионата? Нападающий грозненцев наколотил в прошлом сезоне девять голов, став главным открытием первой его части и непростительно сбавив в дальнейшем. Безголевая серия албанца растянулась с ноября 2016-го по май 2017-го, причем прервалась в последнем туре: потерявший место в составе Балай вышел в концовке игры с самарскими «Крыльями» и забил победный гол. Межсезонные спарринги показывают, что Беким готов как минимум также бодро стартовать.
Выведет ли Кононов «Ахмат» в еврокубки? Единственный раз грозненский клуб выступал на евроарене в сезоне-2004/05 — команда споткнулась о швейцарский «Базель» в первом круге квалификации. Рекордное пятое место в чемпионате-2016/17 оставило «Терек» в шаге от лиги Европы — не хватило одного очка. «Думаю, что вместе с новым тренером на следующий сезон попадем в еврокубки, у него есть хороший опыт», — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же добавил, что «клуб, носящий имя великого
В какой футбол будет играть «Ахмат» Кононова? Олег Георгиевич в Краснодаре требовал от игроков малофеевской искренности, а в Чечне зрелищный футбол — тренерский критерий по умолчанию. Там любят мужественную, дерзкую, неуступчивую игру, которая отвечает национальным традициям клуба. Результат, однако, тоже важен: от команды ждут выхода в еврокубки. Сам Кононов настраивает игроков на чемпионство. Механизм даст сбой — с реформами тянуть не станут… «Не могу сказать, что футбол будет такой же, как в “Краснодаре”. Хотелось бы, чтобы он был еще лучше, так как есть уже определенные наработки, которые я получил. Мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть. Это атакующая игра. Но я хочу сделать более агрессивную игру команды в отборе мяча», — слова Кононова.
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