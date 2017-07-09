Как это работает. Начальники команд РФПЛ
Предсезонные сборы, бытовые проблемы футболистов, тренировки, протоколы и мероприятия — над чем трудятся начальники команд РФПЛ.
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Должность «начальник команды» появилась в отечественных клубах в середине 1950-х. Но тогда её суть кардинально отличалась от нынешней, привычной в современных реалиях. В 1950-е и позже «начальники команд» занимались совсем другим. Эта должность сменила в клубной структуре позицию «заместитель тренера по политической части», введённую после войны. Основной функцией замполитов была организация политзанятий, составление письменных характеристик на игроков, информирование начальства о
— В 1990-е мы отвечали практически за всё, — вспоминает один из самых опытных начальников команды прошедшего сезона РФПЛ Сергей Краснослободцев, уже 20 лет работающий в «Томи». — Раньше в клубах не было такого большого штаба. На сборы ездили в составе: тренер с помощниками, врач и начальник команды (либо администратор). В Томске, когда мы в 1997 году вышли в высший дивизион, приходилось мыть полы на арендованном стадионе. Ещё на поле того комплекса не было скамеек запасных. Покупали тентовые палатки, как на рынке, натягивали — вот тебе и скамейка, чтобы в случае дождя под навесом быть.
Что такое «начальник команды» сегодня?
Это связующее звено между тренерским штабом, коллективом и руководством клуба. Постоянный контакт с игроками и наставниками вкупе с большим объёмом административной работы требует в первую очередь универсализма.
— Начальник команды — это связь между игроками и клубом в решении различных бытовых и организационных вопросов, — рассказывает Александр Удальцов из «Динамо». — Ты должен быть главным товарищем футболистов, первым помощником в решении личных проблем и проблем их семей. Человеком, позволяющим игрокам сосредоточиться на футболе.
В чём основные функции?
Главная функция — порядок во всех внутренних механизмах. В основной круг обязанностей начальника команды входит организация сборов, размещение своей команды на новом месте и помощь в размещении гостей.
— Всё, что касается жизни коллектива, относится к нашим функциям, — говорит Игорь Егоров из «Анжи». — Вовремя взлететь, вовремя поесть, вовремя подать автобус, вовремя встретить судей, проводить их.
В зависимости от профессионального опыта начальника команды клуб задаёт ему некий ориентир в сторону либо тренерского, либо административного штаба.
— В каждом клубе философию и работу выстраивает генеральный директор, — продолжает Игорь Егоров. —
— Начальник — неотъемлемая часть команды, но думаю, что эта профессия ближе к административной, — добавляет Сергей Краснослободцев из «Томи». — В тренерские дела я не вмешиваюсь, но в занятиях могу поучаствовать: мячи помочь подавать, например. И так почти во всех командах. Ничего зазорного в этом не вижу.
Кого берут в начальники команды?
Чаще всего это футбольные люди:
— В 2002-м, когда я ушёл из команды «Генчлербирлиги», мне потом позвонил знакомый из Москвы — сотрудник одной из компаний, работающих с футбольными клубами, — вспоминает Якунчиков. — Он предложил мне стать их менеджером — принимать российские команды, приезжающие на сборы в Турцию, помогать им с гостиницами, полями, организовывать матчи. В конце 2003 года на сбор в Турцию приехал ЦСКА. Команду тогда только что принял португалец Артур Жорже. Я встретил «армейцев» и провел с ними 10 дней. А вскоре мне позвонил начальник команды Александр Стельмах. «Хочешь поработать у нас администратором?» — спросил он. «Конечно, хочу», — ответил я.
Спустя пять лет именно Якунчиков сменил Стельмаха на посту начальника команды ЦСКА и занимает эту должность по настоящее время.
С какими просьбами обращаются футболисты?
Обычно это бытовые вопросы: помощь в поиске жилья, детских садов и даже в оформлении при покупке новой машины.
— Бывает, просят помочь доехать до местной ГИБДД, когда покупают новую машину, — делится Артём Кашуба, начальник команды в «Уфе». — А так это в основном вопросы жилья и размещения семей, если игроки берут родных на сборы. Как довезти, как встретить — эти вопросы приходится решать.
О взаимоотношениях административного штаба и футболистов рассказал Якунчиков.
— Главное — что мы команда, одно целое. Никто у нас не капризен. Хотя, может быть, я так работаю, что у них не возникает ко мне претензий? А если
Какие сложности возникают при работе с легионерами?
Всё те же вопросы с жильём. Правда, легионеру зачастую бывает гораздо сложнее прижиться на новом месте, чем новичку из России. Одним из таких случаев поделился Сергей Краснослободцев из «Томи»:
— В прошлом году объехали с Огненом Враньешем
Бывают и другие примеры. Зимой на сборе в Турции к нам присоединился известный в прошлом полузащитник сборной Испании Альберт Риера. Так вот однажды на том сборе он сумел договориться со служащими отеля, чтобы забронировать
Есть ли у начальника команды помощники?
Да, нередко люди этой профессии набирают себе штаб помощников для решения бытовых проблем футболистов, чтобы самим сосредоточиться на более важных функциях. Так устроена работа в «Анжи», где Игорь Егоров координирует административную службу, собранную из местных специалистов:
— Я сказал ребятам: «Ты отвечаешь за размещение, ты — за перелёты, а на тебе экипировка». Надо просто распределить обязанности, а не надувать щёки, дескать, без меня здесь крокодил не ловится, не растёт кокос. Но если происходит накладка, то меры для решения проблемы уже принимаешь сам.
За какие мероприятия отвечает начальник команды?
Помимо стандартного набора — сборы, игры, тренировки — начальник команды занимается организацией прочих мероприятий, связанных с жизнью коллектива.
— Допустим, праздник 9 Мая, — приводит пример Игорь Худогов из «Тосно» — Обычно возложение венков происходит на мемориальной площади Пискарёвского кладбища либо у аэропорта на территории площади Победы. Информацию об этом мы заранее публикуем на сайте клуба и выдёргиваем
Как тренерский штаб влияет на работу начальника команды?
Жизнь команды должна определяться в первую очередь главным тренером и его помощниками. Глазами и руками наставника в бытовых вопросах жизни коллектива является как раз начальник команды.
— Я почти 20 лет тружусь в «Ростове» и скажу, что работа менялась при каждой смене тренера, вспоминает Михаил Пипенко, начальник команды в «Ростове». — Когда пришёл Курбан Бердыев, в команде установился идеальный порядок. Курбан Бекиевич основательно жёсткий человек по отношению к самому себе и персоналу. Он от каждого требует самоотдачи, трудолюбия и своевременного решения задач. Поначалу было непросто, но спустя некоторое время мы поняли все требования Бердыева, и стало легче.
Как часто отдыхают начальники команды?
Футболисты, тренерский штаб и персонал чаще всего живут в одном графике — начало сезона, отпуск, сборы, конец сезона, отпуск. Но начальнику команды зачастую приходится работать и в моменты, когда весь остальной клуб переводит дух.
— В межсезонье, например, нужно заниматься сборами, всё организовывать: согласовывать сроки проведения, перелёты, гостиницы, — продолжает Михаил Пипенко, представляющий «Ростов». — Ещё и отчёты за проведённый сезон отнимают много времени и сил. Нужно считать, пересчитывать по итогам.
Каким должен быть идеальный начальник команды?
«Прежде всего должна быть ответственность перед людьми. Я считаю, что если тебе
«Нужно быть мастером на все руки. Правильный начальник команды — это коммуникабельный и
|Клуб
|Начальник команды
|Возраст
|Работа в клубе
|«Амкар»
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|«Анжи»
|Игорь Егоров
Рахматулла Халимбеков
|48 лет
58 лет
|Известный арбитр. Пришёл в «Анжи» зимой 2017-го.
Стал начальником команды в июне 2017 года
|«Арсенал»
|Евгений Булин
|63 года
|В «Арсенале» (администратор, спортивный директор, начальник команды) с 1993 года.
|«Динамо»
|Александр Удальцов
|32 года
|В «Динамо» с октября 2016 года.
|«Зенит»
|Евгений Кошелев
|37 лет
|Работает начальником команды в «Зените» с 2014 года.
|«Краснодар»
|Александр Ермохин
|34 года
|В команде с 2014 года.
|«Локомотив»
|Станислав Сухина
|48 лет
|Бывший арбитр ФИФА. Начальник команды в «Локомотиве» с февраля 2017 года.
|«Ростов»
|Михаил Пипенко
|60 лет
|Работает в клубе на разных должностях с 2002 года.
|«Рубин»
|Константин Винников
|29 лет
|В команде с 2016 года.
|«Спартак»
|Евгений Дёмин
|48 лет
|Начальник команды с февраля 2016 года. Не так давно был отправлен в отставку.
|«Ахмат»
|Руслан Сербиев
|41 год
|В «Тереке» с 2011 года, а на должности начальника команды – с 2012-го.
|«Тосно»
|Игорь Худогов
|39 лет
|Бывший футболист. В «Тосно» с 2012 года.
|«Урал»
|Нет начальника команды
|«Уфа»
|Артём Кашуба
|38 лет
|Бывший футболист. Работает в «Уфе» с 2013 года.
|ЦСКА
|Сергей Якунчиков
|47 лет
|Начальником команды стал в 2008 году. До этого был администратором и массажистом.
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