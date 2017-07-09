Гарсия: Меня называют грубым? Я просто делаю свою работу

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С новым тренером «Зенита» до его назначения был лично знаком только один футболист петербургской команды — испанец Хави Гарсия. Манчини сам был инициатором перехода опорника «Бенфики» в «Сити», где использовал игрока и в полузащите, и в центре обороны. Теперь один из любимчиков тренера рассказывает «Чемпионату», поменялся ли Манчини спустя пять лет, почему он сменил номер и как относится к слухам о переходе в «Бордо».

— Как вы отреагировали на новости о том, что Манчини возглавил «Зенит»?

— Я очень обрадовался, ведь я давно знаком с Мистером, он замечательный тренер. Кроме того, в своё время именно он был инициатором моего перехода в «Манчестер Сити». Я знаю Манчини как большого профессионала и сразу пожелал ему удачи здесь.

Цитата В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России — очень сложный турнир. У нас было множество тяжёлых игр, в которых нам порой не слишком везло.

— О каких чертах Манчини вы рассказали одноклубникам в первую очередь?

— Все ребята знают об успехах и достижениях Манчини, но из всех футболистов «Зенита» только я успел с ним поработать. Мистер — тренер с менталитетом победителя, он всегда хочет быть первым. Думаю, все довольны работой с Манчини — и игроки, и тренерский штаб, и персонал.

— Все его требования вам уже знакомы?

— Дресс-код, диета — всё это было у нас и в «Манчестер Сити». Тренировочный процесс тоже устроен примерно так же: Мистер делает большой упор на тактику. А вот предсезонку с командой Манчини я прохожу впервые, потому что в «Манчестер Сити» я перешёл в последний день трансферного окна и при нём провёл в команде один полноценный сезон. Например, упражнения под музыку для меня в новинку.

— Судя по тренировкам на сборах, Манчини видит вас центральным защитником. На этой позиции вы иногда играли у него в «Сити».

— Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

— В прессе появлялись сообщения, что в «Зенит» может перейти ваш бывший одноклубник по «Сити» Матья Настасич. Сможет ли он усилить «Зенит»?

— Когда мы играли вместе в Англии, он был ещё юным и неопытным защитником, которому не слишком часто давали шанс себя проявить. Теперь он вырос в незаменимого защитника в «Шальке», так что он только усилит «Зенит», если переход всё-таки случится.

Цитата Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне.

— У вас с Манчини есть одна общая черта: вы завоёвывали много национальных трофеев, но пока ни одного международного. Сможете ли вы исправить это в «Зените» вместе?

— Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать золото РФПЛ и добиваться высоких целей в Лиге чемпионов. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы.

— Этим летом в «Зените» сменился не только главный тренер, но и руководство. Что вы думаете об этом?

— Эти люди отлично знают клуб, потому что уже работали здесь и добивались самых высоких результатов. Главное, чтобы у них были амбиции быть первыми, которые совпадали бы с желанием главного тренера.

— Почему в прошлом сезоне «Зениту» не удалось пробиться в Лигу чемпионов?

— В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России — очень сложный турнир. У нас было множество тяжёлых игр, в которых нам порой не слишком везло. Вы намекаете на Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок.

— Говорят, вы можете уйти из «Зенита» летом. В числе претендентов называют «Бордо».

— Сейчас я вообще не думаю об уходе из «Зенита» и хочу продолжать играть здесь.

— В прошлом сезоне вы сыграли 100-й матч в футболке «Зенита». Чувствуете себя ветераном клуба?

— Даже не задумывался об этом, вообще не концентрируюсь на таких вещах. Хотя действительно я уже давно играю в Петербурге и достаточно часто вижу новые лица в команде.

— Первую половину прошлого сезона вы капитанили в «Зените». Теперь продолжите это делать после ухода Данни?

— Таким было решение Луческу. Пока мы не обсуждали, кто будет новым капитаном. На одном из будущих собраний Мистер примет решение и сам назначит капитана.

— После ухода Ломбертса из «Зенита» вы взяли себе 6-й номер.

— Это мой любимый номер, под которым я долго выступал в «Бенфике». Даже в моём «инстаграме» есть «шестёрка». Так что, как только Нико ушёл, я взял её себе.

— В прошлом сезоне футболисты других команд называли вас одним из самых грубых игроков РФПЛ. Особенно после случая со сломанным носом Газинского. Вас не беспокоит такая слава?

— Я просто делаю свою работу. Я играл так в «Бенфике», в «Сити», теперь играю в «Зените». Меня не беспокоит, что обо мне думают другие.