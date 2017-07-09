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9 июля 2017, 9:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков: Спасибо Федуну за терпение и 16 лет вместе со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил свою благодарность руководству столичного клуба, отметив что каждый игрок красно-белых гордится своей клубной принадлежностью.

Полузащитник Спартака Денис Глушаков выразил свою благодарность руководству столичного клуба отметив что каждый игрок красно-белых гордится своей клубной принадлежностью. Увеличить
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«Хотел бы поблагодарить наше руководство. Без него мы бы не протянули так долго! Отдельное спасибо Леониду Арнольдовичу за его терпение. За то, что он ждал все эти 16 лет, переживал и был всегда с командой. “Спартак” — самый великий клуб в стране, кто бы что не говорил. Каждый футболист гордится тем, что он играет за красно-белых», — цитирует Глушакова официальный сайт клуба.

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