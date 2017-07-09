«СКА-Хабаровск»: приказано выжить

ТРЕНЕР

Для Хабаровска отметивший чуть менее месяца назад 45-й день рождения Алексей Поддубский — легенда местного футбола. За клуб из родного города он дебютировал еще в союзной первой лиге, проведя в СКА более четырехсот официальных матчей. Прошлый сезон для пока не имеющего тренерской лицензии категории PRO специалиста получился уникальным. Начав его на посту наставника молодежного состава, он принял у Андрея Гордеева бразды правления главной командой за четыре тура до финиша и сумел в ожесточенной борьбе превзойти «Тамбов» в гонке за попадание в «стыки». А уже там родилась одна из главных сенсаций сезона, причем руководство клуба приняло решение утвердить Поддубского на посту главного тренера уже без приставки «и.о.» за сутки до первого матча с «Оренбургом».

ТРАНСФЕРЫ

Учитывая специфику низших дивизионов, где принято подписывать короткие контракты, в Хабаровске первым делом продлили соглашения с лидерам, добывшими путевку в премьер-лигу. В частности, клуб сохранил героя «стыков» голкипера Довбню и лучшего игрока прошлого сезона Никифорова. Без потерь, правда, не обошлось, и на Дальнем Востоке могут сожалеть, что один из ключевых защитников Удалый и хавбек Карасев отправились по проторенному Александром Григоряном маршруту в «Анжи». С другой стороны, состав армейцев одновременно омолодился и приобрел опыт. Хабаровск — шанс для арендованного в «Уфе» Пуцко и другого экс-спартаковца Савичева. Тишкин точно не испортит обедни в обороне, не лишним будет опыт универсала Баляйкина, а полузащиту должен укрепить воспитанник донецкого «Шахтера» Федотов. Интересно будет посмотреть на нападающего сборной Киргизии Землянухина, который к 28 годам успел поиграть в Казахстане, Турции, Сербии и Таиланде.

Пришли: Пуцко (Уфа, аренда), п. Баляйкин (Томь), п. Федотов (Рига), п. Землянухин (св.агент), з. Тишкин (Балтика), п. Савичев (Спартак-2).

Ушли: п. Карасев (Анжи), з. Удалый (Анжи), з. А. Иванов (контракт), з. Киреев (Ротор), з. Купчин (контракт), з. Микуцкис (контракт), з. Озманов (контракт), п. Астафьев (Мордовия, из аренды), п. Верулидзе (контракт), п. Плетин (контракт), п. Рылов (Ротор), н. Булия (Шинник).

ИЗМЕНЕНИЯ

Во время сбора в Кратове была проверена группа потенциальных новичков, а во время поездки в Корею неплохо проявили себя собственные воспитанники. За короткий период СКА приучил к неожиданным для многих кандидатурам новичков, так что новые сюрпризы возможны. В частности, на смотринах побывал полузащитник чемпиона Армении «Алашкерта» Артак Григорян, на счету которого 1 гол за свою сборную в отборочном цикле ЧМ-2018.

СОСТАВ

При прежнем тренерском штабе хабаровчане практически не пропускали, но, в большинстве матчей имея заметное преимущество во владении мячом, не блистали результативностью. Поддубский после первого же матча устроил тактическую революцию, перейдя на нечасто применяющуюся в России схему 3−4−3. Она с одной стороны повысила эффективность атаки, а с другой — не сказалась на качестве обороны, потому что контролировавшие бровки Черевко и Никифоров качественно защищались, и на помощь им всегда приходили крайние нападающие. То есть, при обороне расстановка могла трансформироваться в 5−4−1, причем в контрольных матчах справа чаще играл новичок Савичев. Судя по всему, большинство прошлогодних лидеров сохранит свои позиции, а ушедших Карасева и Удалого заменят соответственно Федотов с Пуцко. Последнему, правда, еще надо вписаться в состав. В предыдущих спаррингах третьего центрального защитника играл даже Баляйкин. Основное же внимание стоит уделить атакующей тройке, где выделяется лучший снайпер команды Корян, и лидеру средней линии Дедечко.

ПРОГНОЗ