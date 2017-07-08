«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России
Московский «Спартак» получил золотые медали за победу в чемпионате России и торжественно представил новую форму на сезон-2017/18. Во время церемонии награждения главный тренер
красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман и призвал своих подопечных больше думать о предстоящем матче за Суперкубок страны против «Локомотива».
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Московский «Спартак» еще долго будет праздновать свое выстраданное 16-ю годами без трофеев чемпионство в Российской футбольной
18 мая, после разгромной победы над «Тереком» (3:0) на «Открытие Арене»,
И вот, два месяца спустя, наступил третий этап чествования чемпионов — вручение медалей, и в самый разгар предсезонной подготовки «Спартак» в срочном порядке вылетел из австрийского Филлаха, где накануне игроки провели лишь второй контрольный матч этим летом (1:1), в Москву на очередную церемонию награждения.
Все футболисты и тренерский штаб «Спартака», а также работники клубной администрации получили свою памятную медаль с эмблемой РФС.
Заветную награду вручал чемпионам президент РФС и по совместительству
После церемонии Мутко пожелал
«Спартак» долго шел к этой победе. Абсолютно убежден, что «Спартак» победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому «Спартак» — чемпион, — приводит слова спортивного чиновника «Чемпионат.com». —
Хочу от всей души пожелать «Спартаку» удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нем блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб. И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал «Спартак». С новым сезоном и удачи! —.пожелал Мутко.
Черчесов конкретизировал пожелания президента РФС и заявил, что «Спартак» должен хорошо выступить в Лиге чемпионов.
«Мы только что обсуждали с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть. «Спартак» давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно, — признался наставник сборной России.
Итальянский рулевой «Спартака» Каррера был на удивление сдержан и всеми силами пытался настроить своих подопечных на серьезный лад. Судя по всему, специалиста очень беспокоит то, что матч за Суперкубок России против «Локомотива» уже на следующей неделе, а команда едва вошла в режим тренировок и, судя по всему, скоро отправится на очередное празднование чемпионства прошлого сезона.
Во время своей речи Каррера снял медаль и демонстративно положил ее в карман.
«Это мы выиграли в прошлом сезоне. Сегодня вечером мы уберем это в ящик. Это уже история. Через неделю нам предстоит очень важный матч. Мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору против всех остальных, — спокойно заявил наставник «Спартака». — Мы должны бороться, потому что никто ничего нам не дарит. Я хочу еще побеждать. И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, радовать руководство, болельщиков и всех остальных. И, безусловно, команде нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов, — напомнил итальянец.
Капитан «Спартака» Глушаков вторил своему тренеру, выкладывая в своем инстаграме фотографию медали с надписью: «Золото — в сервант!».
Владелец «Спартака» Леонид Федун тоже оценил жест Карреры и похвалил его за концентрацию на работе:
«Жест Карреры, который убрал медаль? Профессионал с большой буквы. Это его работа. У меня праздник продолжается, а у него уже 14 июля борьба за очередной титул. Это его сущность. Он зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер.
Также
«Понятно, что новый сезон будет очень тяжелым. Будет больше по крайней мере на десять игр, причем очень тяжелых. До декабря будем играть примерно в таком же ритме, в каком играют в Английской
Кого хотелось бы получить в соперники в Лиге чемпионов? Английскую команду. Какую именно — без разницы. Каррера мечтает о «Челси», но увидим.
Кроме того, президент «Спартака» высказал сожаление по поводу того, что на церемонии награждения не смогли присутствовать болельщики клуба:
«К сожалению, не смогли собрать болельщиков, поскольку наш стадион был задействован в Кубке конфедераций, но я бы хотел поблагодарить наших фанатов, без которых этой победы не было бы».
В концертный зал невозможно было позвать всех болельщиков
«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия». Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения. Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков, — заявили фанаты на официальном сайте «Фратрии».
Помимо награждения своих любимых футболистов медалями, бастующие болельщики пропустили презентацию новой формы «Спартака». На сцену концертного зала в новой экипировке вышел защитник Георгий Джикия и полузащитники Фернандо и Джано Ананидзе.
Как сообщили представители команды, данная форма изготовлена полностью из перерабатываемых материалов и поступит в продажу уже с 9 июля.
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