«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России

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Московский «Спартак» еще долго будет праздновать свое выстраданное 16-ю годами без трофеев чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Да и как тут не праздновать, если церемония награждения оказалась растянута на два месяца?

18 мая, после разгромной победы над «Тереком» (3:0) на «Открытие Арене», красно-белым вручили чемпионский кубок. 22 мая их наградили на гала-вечере Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ званием лучшей команды года. Кроме того, на этом мероприятии капитан спартаковцев Денис Глушаков был признан лучшим полузащитником года, а главный тренер команды Массимо Каррера — лучшим наставником.

И вот, два месяца спустя, наступил третий этап чествования чемпионов — вручение медалей, и в самый разгар предсезонной подготовки «Спартак» в срочном порядке вылетел из австрийского Филлаха, где накануне игроки провели лишь второй контрольный матч этим летом (1:1), в Москву на очередную церемонию награждения.

Все футболисты и тренерский штаб «Спартака», а также работники клубной администрации получили свою памятную медаль с эмблемой РФС.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спартаковцам вручили золотые медали ?⚪️? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD?src=hash">#СпартакЧемпион</a> <a href="https://t.co/362AC4dS76">pic.twitter.com/362AC4dS76</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/883738348577325056">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Заветную награду вручал чемпионам президент РФС и по совместительству вице-премьер страны по вопросам спорта Виталий Мутко, а помогали ему в этом глава РФПЛ Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

После церемонии Мутко пожелал красно-белым не подводить своего болельщика и достойно представить российский футбол в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«Спартак» долго шел к этой победе. Абсолютно убежден, что «Спартак» победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому «Спартак» — чемпион, — приводит слова спортивного чиновника «Чемпионат.com». —

Хочу от всей души пожелать «Спартаку» удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нем блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб. И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал «Спартак». С новым сезоном и удачи! —.пожелал Мутко.

Черчесов конкретизировал пожелания президента РФС и заявил, что «Спартак» должен хорошо выступить в Лиге чемпионов.

«Мы только что обсуждали с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть. «Спартак» давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно, — признался наставник сборной России.

Итальянский рулевой «Спартака» Каррера был на удивление сдержан и всеми силами пытался настроить своих подопечных на серьезный лад. Судя по всему, специалиста очень беспокоит то, что матч за Суперкубок России против «Локомотива» уже на следующей неделе, а команда едва вошла в режим тренировок и, судя по всему, скоро отправится на очередное празднование чемпионства прошлого сезона.

Во время своей речи Каррера снял медаль и демонстративно положил ее в карман.

«Это мы выиграли в прошлом сезоне. Сегодня вечером мы уберем это в ящик. Это уже история. Через неделю нам предстоит очень важный матч. Мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору против всех остальных, — спокойно заявил наставник «Спартака». — Мы должны бороться, потому что никто ничего нам не дарит. Я хочу еще побеждать. И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, радовать руководство, болельщиков и всех остальных. И, безусловно, команде нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов, — напомнил итальянец.

Капитан «Спартака» Глушаков вторил своему тренеру, выкладывая в своем инстаграме фотографию медали с надписью: «Золото — в сервант!».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWSv7CnF50g/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Золото в сервант! ?#spartak #moscow #repost #ура #чемпион #всем #привет #спартак #москва</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-08T16:52:00+00:00">Июл 8 2017 в 9:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владелец «Спартака» Леонид Федун тоже оценил жест Карреры и похвалил его за концентрацию на работе:

«Жест Карреры, который убрал медаль? Профессионал с большой буквы. Это его работа. У меня праздник продолжается, а у него уже 14 июля борьба за очередной титул. Это его сущность. Он зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер.

Также вице-президент «ЛУКойла» походя ответил на вопрос о приобретении Федора Смолова («С чего вы взяли?») и поделился своими ожиданиями от грядущего сезона и пообещал игрокам премиальные за удачное выступление в Лиге чемпионов.

«Понятно, что новый сезон будет очень тяжелым. Будет больше по крайней мере на десять игр, причем очень тяжелых. До декабря будем играть примерно в таком же ритме, в каком играют в Английской премьер-лиге. Мы никогда этого не делали, в этом будет основная сложность, — посетовал Федун. — Давайте откровенно: чтобы играть достойно в Лиге чемпионов, надо иметь совсем другой уровень игроков. Но постараемся быть конкурентными. Я ребятам сказал, что основные бонусы они получат именно за выход из групповой стадии.

Кого хотелось бы получить в соперники в Лиге чемпионов? Английскую команду. Какую именно — без разницы. Каррера мечтает о «Челси», но увидим.

Кроме того, президент «Спартака» высказал сожаление по поводу того, что на церемонии награждения не смогли присутствовать болельщики клуба:

«К сожалению, не смогли собрать болельщиков, поскольку наш стадион был задействован в Кубке конфедераций, но я бы хотел поблагодарить наших фанатов, без которых этой победы не было бы».

В концертный зал невозможно было позвать всех болельщиков красно-белых и потому заветное приглашение получили лишь некоторые члены известного объединения фанатов «Спартака» «Фратрия», но и они отказались от посещения церемонии, поскольку посчитали оскорбительным то, что мероприятие было закрытым.

«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия». Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения. Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков, — заявили фанаты на официальном сайте «Фратрии».

Помимо награждения своих любимых футболистов медалями, бастующие болельщики пропустили презентацию новой формы «Спартака». На сцену концертного зала в новой экипировке вышел защитник Георгий Джикия и полузащитники Фернандо и Джано Ананидзе.

Как сообщили представители команды, данная форма изготовлена полностью из перерабатываемых материалов и поступит в продажу уже с 9 июля.