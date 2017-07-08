Идеальный напарник Зе Луиша. Почему Смолов нужен «Спартаку»

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Направление в Санкт-Петербург выглядит маловероятным, ведь «Зенит» только сегодня официально оформил сделку по приобретению другого и очень недешевого нападающего — Дриусси. Достойных предложений для Федора от больших европейских клубов на горизонте не видно, поэтому переход в «Спартак» на сегодня остается единственным вариантом продолжения карьеры (кроме «Краснодара», само собой).

Нужен ли он красно-белым? Однозначно, да. Особенно если попытаться забыть про сумму в 30 миллионов евро, от которой пока не намерены отступаться «быки».

РОССИЯНИН

Лимит на легионеров в нынешнем виде существует последний сезон, после чего он, надоевший, уйдет в мир иной и уступит место ограничениям на иностранцев в заявке. Но год клубам надо как-то прожить по действующим правилам, а здесь у «Спартака» все далеко не безоблачно и спокойно.

Травма Зобнина — это минус один российский игрок из основного состава до зимы. Твердыми футболистами «старта» выглядят сейчас Ребров, Комбаров, Джикия, Глушаков. То есть всего четверо. Хочется назвать Самедова, особенно на фоне достойного выступления за сборную, но мы помним, что у Карреры весной хавбек выходил с первых минут не всегда. Кутепову также за место под солнцем нужно будет вновь бороться. А не самому надежному Ещенко торжественно вручили конкуренцию с Петковичем — помимо Тигиева.

Имеем следующее: одну отечественную позицию тренерскому штабу придется закрывать за счет футболиста, который, возможно, без лимита уступил бы место иностранцу. А еще придется бережно продумывать замены по ходу матчей. Так что в этом плане появление Смолова — панацея.

СТАБИЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Значительную часть прошлого сезона «Спартак» испытывал кадровый дефицит в атаке. Зе Луиш раз за разом вылетал с повреждением задней поверхности бедра, приехавший зимой Луиз Адриану играл пару матчей, а потом минимум столько же лечился. Все это не добавляло красно-белым креатива и мощи, и часто дыры приходилось затыкать усилиями Промеса (который, как выяснилось, тоже не железный) или Мельгарехо.

Не будем лукавить и говорить, что Смолов — самый здоровый футболист в мире. Болячки проскакивают и у него, в минувшем чемпионате он провел лишь 22 матча — на один больше, чем Зе Луиш. Однако если отмотать время чуть назад, то в сезоне-2015/16 он сыграл в 29 встречах из 30 (в последнем туре слег с температурой), а серьезная мышечная травма за последние годы вспоминается лишь одна — в марте 2017-го как раз против «Спартака» форвард досрочно покинул поле и выбыл на пару недель. Было еще осеннее повреждение колена, заработанное во встрече с «Ниццей», но это следствие контакта с соперником и несчастного случая в динамичном эпизоде, а не предрасположенности к проблемам.

Если Луиз Адриану что в «Милане», что в «Спартаке» время от времени попадает в лазарет, если взрывная манера игры Зе Луиша с резкими движениями, высокими прыжками и 40 единоборствами за матч подразумевает риск мышечного растяжения или надрыва, то, к сожалению, не может быть гарантии, что вновь не настанет день, когда красно-белые останутся без нападающих.

ФЕДОР + ЗЕ = СИЛА

А если все нападающие будут одновременно в строю, место как минимум двум из них на поле обязательно найдется. Вырисовывается перспективная связка: Зе Луиш (который по призванию — вовсе не бомбардир, а чернорабочий форвард) борется в чужой штрафной вверху и внизу, а Смолов действует чуточку в оттяжке или в стороне, цепляясь за скидки и пользуясь пространством.

Станислав Черчесов в сборной, к слову, похожую атакующую картину нарисовать пытался, причем время от времени успешно: Бухаров боролся у штрафной, Федор набегал из глубины. Каррере такие идеи тоже не чужды, да и его габаритный нападающий из Кабо-Верде куда эффективнее в верховых единоборствах, чем Бухаров. Сразу вспоминается мартовский матч с «Краснодаром», когда «Спартак» играл по схеме 4−4−2. Только Луиз Адриану в движении и мобильности Смолову слегка уступает, бразильцу самому комфортно работать на острие в чужой штрафной.

ПЛЮС ПЯТЬ УДАРОВ ЗА МАТЧ

Важный плюс Смолова: он подстраивается как под позиционную командную игру первым номером (куча голов в «Краснодаре»), так и под быструю контратакующую (отличная эффективность в «Урале» и некоторые матчи в составе «быков»). Он быстр, выполняет приличный объем работы, умеет обыграть соперника как на скорости, так и развернуться под удар на небольшом пространстве. В последнее время Федор пытается сделать шаг вперед и в ассистентских навыках — например, на Кубке конфедераций стал лучшим в составе сборной по ключевым передачам, насобирав их за три матча 14.

А еще Смолов — абсолютный лидер чемпионата России по ударам. В минувшем сезоне на его счету 103 (49 точных). У ближайшего преследователя — Промеса — 77, причем голландцу потребовалось на четыре матча больше. В среднем Федор бьет 4,6 раз за 90 минут (2,2 попадает). Иметь нападающего, который не боится пристреливаться с любой позиции и умеет находить возможность для удара, — для нашего футбола все еще большая роскошь.

ЗАБИВНОЙ

И последний довод, самый весомый. Смолов два года подряд становился лучшим российским снайпером, наколотив за это время 55 голов. Даже в потускневшем футболе прошлогоднего «Краснодара» и при своих травмах Федор стабильно выполнял свою работу и добывал для команды победы. Его амбиции только растут, характер и отношение к делу — чемпионские, какие и нравятся Каррере. Не нападающий, а мечта. Для любого российского клуба. Особенно, если забыть про 30 миллионов.