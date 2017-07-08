Родриго Кайо будет зарабатывать в «Зените» € 2,4 млн в год
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в петербургском клубе € 2,4 млн в год чистыми, информирует ESPN.
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Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн. Позднее спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания заявил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.
Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.
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