Родриго Кайо будет зарабатывать в «Зените» € 2,4 млн в год

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Кроме того, после оформления сделки сине-бело-голубые выплатят 23-летнему игроку и его представителям € 3 млн.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн. Позднее спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания заявил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.