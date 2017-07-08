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8 июля 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Родриго Кайо будет зарабатывать в «Зените» € 2,4 млн в год

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в петербургском клубе € 2,4 млн в год чистыми, информирует ESPN.

Защитник Сан-<span class=error>Паулу</span> <span class=error>Родриго</span> <span class=error>Кайо</span> который близок к переходу в Зенит будет зарабатывать в петербургском клубе € 24 млн в год чистыми информирует <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Кроме того, после оформления сделки сине-бело-голубые выплатят 23-летнему игроку и его представителям € 3 млн.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн. Позднее спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания заявил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.

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