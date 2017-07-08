Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Брондбю» в товарищеском матче

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Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте записал на свой счёт форвард «Ростова» Александр Бухаров.

Для ростовчан это уже второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Леонида Кучука со счётом 0:3 уступила австрийской команде «Блау-Вайс».