Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Брондбю» в товарищеском матче
«Ростов» в рамках подготовки к новому сезону российской
Премьер-Лиги на сборе в Австрии провёл товарищескую встречу с клубом «Брондбю», который занял второе место в турнирной таблице чемпионата Дании по итогам минувшего сезона.
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Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте записал на свой счёт форвард «Ростова» Александр Бухаров.
Для ростовчан это уже второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Леонида Кучука со счётом 0:3 уступила австрийской команде «Блау-Вайс».
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