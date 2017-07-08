Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с чешской «Славией» в контрольном матче
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с действующим чемпионом Чехии пражской «Славией» в контрольном матче на сборе в Австрии.
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Встреча, прошедшая в субботу в Бад Блюмау, завершилась со счетом 1:1. В составе «Краснодара» мяч на 21-й минуте забил
В следующем контрольном матче футболисты «Краснодара» сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 9 июля, и начнется в 13:00 мск.
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