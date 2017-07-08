Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30326567/
8 июля 2017, 21:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с чешской «Славией» в контрольном матче

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с действующим чемпионом Чехии пражской «Славией» в контрольном матче на сборе в Австрии.

Футболисты Краснодара сыграли вничью с действующим чемпионом Чехии пражской <span class=error>Славией</span> в контрольном матче на сборе в Австрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Бад Блюмау, завершилась со счетом 1:1. В составе «Краснодара» мяч на 21-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов.

В следующем контрольном матче футболисты «Краснодара» сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 9 июля, и начнется в 13:00 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Славия Пр
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шишкин: С Сёминым общались по электронной почте

Шишкин: С Сёминым общались по электронной почте

Защитник Роман Шишкин, который недавно покинул «Локомотив» и на правах свободного агента перешёл в «Краснодар», рассказал, что ему пришлось расстаться с «железнодорожниками» из-за позиции наставника московской команды Юрия Сёмина. Последние полгода футболист находился в стане «быков» в аренде.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»