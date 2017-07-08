Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с чешской «Славией» в контрольном матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Бад Блюмау, завершилась со счетом 1:1. В составе «Краснодара» мяч на 21-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов.

В следующем контрольном матче футболисты «Краснодара» сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 9 июля, и начнется в 13:00 мск.