Сарсания: ФК «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио
Петербургский «Зенит» ведет переговоры по возможному переходу бразильского футболиста Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», заявил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
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Ранее португальское издание O Jogo сообщило о том, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» по расторжению контракта и хочет перейти в «Аль-Ахли».
«Я могу подтвердить, что мы ведем с “Аль-Ахли” переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду», — сказал Сарсания по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Маурисио стал игроком «Зенита» в январе 2016 года. В прошедшем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 19 матчах чемпионата России.
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