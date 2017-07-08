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8 июля 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Сарсания: ФК «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио

Петербургский «Зенит» ведет переговоры по возможному переходу бразильского футболиста Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», заявил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Петербургский Зенит ведет переговоры по возможному переходу бразильского футболиста Маурисио в клуб из Саудовской Аравии Аль-<span class=error>Ахли</span> заявил спортивный директор Зенита Константин <span class=error>Сарсания</span>. Увеличить
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Ранее португальское издание O Jogo сообщило о том, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» по расторжению контракта и хочет перейти в «Аль-Ахли».

«Я могу подтвердить, что мы ведем с “Аль-Ахли” переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду», — сказал Сарсания по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Маурисио стал игроком «Зенита» в январе 2016 года. В прошедшем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 19 матчах чемпионата России.

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