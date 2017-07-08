Сарсания: ФК «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио

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Ранее португальское издание O Jogo сообщило о том, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» по расторжению контракта и хочет перейти в «Аль-Ахли».

«Я могу подтвердить, что мы ведем с “Аль-Ахли” переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду», — сказал Сарсания по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Маурисио стал игроком «Зенита» в январе 2016 года. В прошедшем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 19 матчах чемпионата России.