Федун: В ЛЧ я хочу англичан, а Каррера мечтает о «Челси»

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После церемонии награждения игроков и тренеров «Спартака» золотыми медалями наш корреспондент Иван Карпов записал интервью с боссом красно-белых — Леонидом Федуном. О Каррере, новом сезоне и Лиге чемпионов.

— Массимо Каррера на церемонии награждения сделал символичный жест — убрал медаль в карман. Мол, это прошлое, а надо жить настоящим и будущим.

— Массимо — профессионал. Он весь в работе. Это у меня праздник продолжается, а ему 14 июля предстоит бороться за очередной титул.

— Глушаков тоже снял медаль, но убирать в карман не стал…

— Слушайте, давайте о чем-нибудь другом (улыбается).

— Хорошо. Эмоции от прошлого сезона уходят. А каким вам видится новый сезон?

— Очень тяжелым. Думаю, на 10 трудных игр в нем будет больше. До декабря мы будем играть примерно в таком же ритме, в каком играют команды Английской футбольной Премьер-лиги.

— Для «Спартака» это хорошо?

— Мы никогда в таком режиме не играли. Наши футболисты к этому не привыкли. И в этом будет основная сложность.

— Чемпионат «Спартак» выиграл. Теперь хочется пошуметь в Лиге чемпионов?

— Футбол — такая вещь, что хочется побеждать в каждом матче (улыбается).

— Но услышать гимн Лиги чемпионов на «Открытии» — особое чувство?

— Давайте откровенно: чтобы достойно играть в Лиге чемпионов, надо иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся быть конкурентоспособными. Я ребятам уже сказал, что основные бонусы они получат, если преодолеют групповую стадию турнира.

— За третье место в группе не получат?

— За второе! Минимум!

— Как думаете, в чём фишка Карреры, почему он смог добиться результата, а другие — нет?

— Вы же сегодня всё видели. Он профессионал. Причём с большой буквы.

— Вы, опять-таки, про момент с медалью? Вас «зацепил» его жест?

— Для меня это не жест. Это его сущность. Он целиком и полностью зациклен на результате. Так и должен себя вести нормальный главный тренер.

— Вам всё равно, с кем играть в Лиге чемпионов, или есть предпочтения?

— Хотелось бы получить в соперники какую-нибудь английскую команду.