Федун: В ЛЧ я хочу англичан, а Каррера мечтает о «Челси»
Главный босс «Спартака» Леонид Федун — о порадовавшем его Каррере, бонусах для игроков «Спартака» и желательном сопернике в Лиге чемпионов.
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После церемонии награждения игроков и тренеров «Спартака» золотыми медалями наш корреспондент Иван Карпов записал интервью с боссом
— Массимо Каррера на церемонии награждения сделал символичный жест — убрал медаль в карман. Мол, это прошлое, а надо жить настоящим и будущим.
— Массимо — профессионал. Он весь в работе. Это у меня праздник продолжается, а ему 14 июля предстоит бороться за очередной титул.
— Глушаков тоже снял медаль, но убирать в карман не стал…
— Слушайте, давайте о
— Хорошо. Эмоции от прошлого сезона уходят. А каким вам видится новый сезон?
— Очень тяжелым. Думаю, на 10 трудных игр в нем будет больше. До декабря мы будем играть примерно в таком же ритме, в каком играют команды Английской футбольной
— Для «Спартака» это хорошо?
— Мы никогда в таком режиме не играли. Наши футболисты к этому не привыкли. И в этом будет основная сложность.
— Чемпионат «Спартак» выиграл. Теперь хочется пошуметь в Лиге чемпионов?
— Футбол — такая вещь, что хочется побеждать в каждом матче (улыбается).
— Но услышать гимн Лиги чемпионов на «Открытии» — особое чувство?
— Давайте откровенно: чтобы достойно играть в Лиге чемпионов, надо иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся быть конкурентоспособными. Я ребятам уже сказал, что основные бонусы они получат, если преодолеют групповую стадию турнира.
— За третье место в группе не получат?
— За второе! Минимум!
— Как думаете, в чём фишка Карреры, почему он смог добиться результата, а другие — нет?
— Вы же сегодня всё видели. Он профессионал. Причём с большой буквы.
— Вы,
— Для меня это не жест. Это его сущность. Он целиком и полностью зациклен на результате. Так и должен себя вести нормальный главный тренер.
— Вам всё равно, с кем играть в Лиге чемпионов, или есть предпочтения?
— Хотелось бы получить в соперники
— Какую — «Ливерпуль», тоже
— Каррера мечтает о «Челси». Что ж, посмотрим, кто нам достанется.
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