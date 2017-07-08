СМИ: Перейра из «Порту» отклонил предложение «Рубина»
Защитник «Порту» Макси Перейра получил предложение от «Рубина», информирует A Bola.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако футболист сборной Уругвая ответил на него отказом. Игрока хотел видеть в казанском клубе главный тренер Курбан Бердыев.
Нынешнее соглашение 33-летнего защитника рассчитано еще на два года. В прошедшем сезоне Перейра провел 23 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.
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