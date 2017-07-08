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8 июля 2017, 20:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Перейра из «Порту» отклонил предложение «Рубина»

Защитник «Порту» Макси Перейра получил предложение от «Рубина», информирует A Bola.

Защитник Порту Макси Перейра получил предложение от Рубина. Увеличить
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Однако футболист сборной Уругвая ответил на него отказом. Игрока хотел видеть в казанском клубе главный тренер Курбан Бердыев.

Нынешнее соглашение 33-летнего защитника рассчитано еще на два года. В прошедшем сезоне Перейра провел 23 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.

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