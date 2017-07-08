Глушаков: каждый футболист «Спартака» гордится тем, что играет именно в этой команде
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Каждый игрок московского «Спартака» гордится тем, что выступает за
красно-белых. Об этом во время церемонии награждения клуба золотыми медалями чемпионата России по футболу заявил капитан команды Денис Глушаков.
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Золотые медали футболистам, тренерскому штабу, административному штабу, а также совету директоров «Спартака» вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«Благодарю болельщиков, потому что без них очень сложно, — сказал Глушаков. — Каждый футболист гордится тем, что играет именно в “Спартаке”. Нам предстоит сложный сезон. Благодарю руководство и особенно Леонида Федуна, без которых мы не протянули бы».
Изначально церемония награждения должна была пройти на «Открытие-Арене», однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.
«Спартак» в минувшем сезоне стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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