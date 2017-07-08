Каррера: Чемпионство не дает права футболистам «Спартака» расслабляться

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Золотые медали футболистам, тренерскому штабу, административному штабу, а также совету директоров «Спартака» вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Хочу поблагодарить свою семью, всех болельщиков, которые нам дали свое тепло, — сказал Каррера. — Уже через неделю нам предстоит важный матч, мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору. Нам нужно бороться, ибо никто ничего нам дарить не будет. Я хочу побеждать еще, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных».

Изначально мероприятие должно было пройти на «Открытие- Арене», однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.

«Спартак» в минувшем сезоне стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.