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8 июля 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» вручены золотые медали чемпионата России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского «Спартака» получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве. Увеличить
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Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве. Медали вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Также в церемонии награждения приняли участие глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На церемонии присутствовали первый вице-президент РФС Никита Симонян, владелец московского клуба Леонид Федун.

«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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