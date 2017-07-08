Футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» вручены золотые медали чемпионата России

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Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве. Медали вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Также в церемонии награждения приняли участие глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На церемонии присутствовали первый вице-президент РФС Никита Симонян, владелец московского клуба Леонид Федун.

«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.