Футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» вручены золотые медали чемпионата России
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского «Спартака» получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве. Медали вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Также в церемонии награждения приняли участие глава Российской футбольной
«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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