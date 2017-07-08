«Рубин» со счётом 0:4 проиграл аутсайдеру второй Бундеслиги

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Все четыре гола клуб из Билефельда забил в первом тайме.

В минувшем сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге, заняла 15-е место из 18 и избежала стыковых матчей.

Контрольный матч

Рубин (Казань, Россия) — «Арминия» (Билефельд, Германия) — 0:4 (0:4).

«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Камболов, Сорокин, Набиуллин, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Канунников.

«Рубин» (второй тайм): Рыжиков, Кудряшов, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, М’Вила, Рочина, Сонг, Жемалетдинов, Канунников.