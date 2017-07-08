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8 июля 2017, 18:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Травмированный футболист «Спартака» Зобнин будет готов к зимним сборам

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Восстанавливающийся от травмы полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин будет готов к зимним сборам футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

По словам руководителя медицинского департамента <nobr>красно-белых</nobr> Михаила Вартапетова восстановление полузащитника идет по плану. Увеличить
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В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17. В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму колена и пропустил Кубок конфедераций.

«Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов», — сказал собеседник ТАСС.

Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в чемпионате России и Лиге Европы 32 матча, забив два мяча.

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского «Спартака» получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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