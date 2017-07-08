Травмированный футболист «Спартака» Зобнин будет готов к зимним сборам
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Восстанавливающийся от травмы полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин будет готов к зимним сборам футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
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В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17. В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму колена и пропустил Кубок конфедераций.
«Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать
Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за
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