Ребров: «Спартак» должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне РФПЛ
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Артем Ребров.
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В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17.
«Чувствую, что надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свое чемпионство», — сказал Ребров перед началом церемонии.
«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Новый сезон РФПЛ стартует 15 июля.
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