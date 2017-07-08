Ребров: «Спартак» должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

«Чувствую, что надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свое чемпионство», — сказал Ребров перед началом церемонии.

«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Новый сезон РФПЛ стартует 15 июля.