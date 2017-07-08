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8 июля 2017, 18:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ребров: «Спартак» должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне РФПЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Артем Ребров.

В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам тренерам и персоналу Спартака за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Увеличить
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В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

«Чувствую, что надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свое чемпионство», — сказал Ребров перед началом церемонии.

«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Новый сезон РФПЛ стартует 15 июля.

Спартак М
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Новости Премьер-лиги

Футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» вручены золотые медали чемпионата России

Футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» вручены золотые медали чемпионата России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского «Спартака» получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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