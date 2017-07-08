Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио хочет расторгнуть соглашение с клубом из
Санкт-Петербурга, сообщает O Jogo.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации издания, 28-летний бразилец, на которого не рассчитывает новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ведёт переговоры с российским клубом о расторжении своего контракта. Маурисио хочет покинуть Россию и отправиться на поиски нового для себя вызова. Ранее на этой неделе он получил предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, однако переговоры с этой командой пока не продвинулись.
Маурисио перешёл в «Зенит» в 2016 году, провёл за клуб 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter