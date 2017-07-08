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8 июля 2017, 17:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио хочет расторгнуть соглашение с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает O Jogo.

Полузащитник Зенита <span class=error>Жозе</span> Маурисио хочет расторгнуть соглашение с клубом из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> сообщает O <span class=error>Jogo</span>. Увеличить
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По информации издания, 28-летний бразилец, на которого не рассчитывает новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ведёт переговоры с российским клубом о расторжении своего контракта. Маурисио хочет покинуть Россию и отправиться на поиски нового для себя вызова. Ранее на этой неделе он получил предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, однако переговоры с этой командой пока не продвинулись.

Маурисио перешёл в «Зенит» в 2016 году, провёл за клуб 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

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