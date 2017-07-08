Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»

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По информации издания, 28-летний бразилец, на которого не рассчитывает новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ведёт переговоры с российским клубом о расторжении своего контракта. Маурисио хочет покинуть Россию и отправиться на поиски нового для себя вызова. Ранее на этой неделе он получил предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, однако переговоры с этой командой пока не продвинулись.

Маурисио перешёл в «Зенит» в 2016 году, провёл за клуб 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.