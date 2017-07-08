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8 июля 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На Азмуна претендуют «Спартак», «Лацио» и «Бешикташ»

Обновлено: 17:54
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Лацио», «Бешикташа» и «Спартака», информирует итальянское издание Cittaceleste.

Нападающий Ростова <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Азмун</span> входит в сферу интересов <span class=error>Лацио</span> Бешикташа и Спартака информирует итальянское издание Cittaceleste. Увеличить
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Сообщается, что «Лацио» является небольшим фаворитом в борьбе за иранского футболиста, но «орлам» стоит поторопиться, если они хотят совершить переход.

Ранее Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за команду Курбана Бердыева, но официально не перешёл в казанский клуб. В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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