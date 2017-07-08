На Азмуна претендуют «Спартак», «Лацио» и «Бешикташ»

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Сообщается, что «Лацио» является небольшим фаворитом в борьбе за иранского футболиста, но «орлам» стоит поторопиться, если они хотят совершить переход.

Ранее Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за команду Курбана Бердыева, но официально не перешёл в казанский клуб. В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.