Сарсания: Подтвердить подписание «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся

«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Ранее в Бразилии сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн.

В конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить 23-летнего футболиста. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.