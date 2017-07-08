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8 июля 2017, 17:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сарсания: Подтвердить подписание «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся

Обновлено: 17:54
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал появившуюся в бразильской прессе информацию о приобретении клубом защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Ранее в Бразилии сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн.

В конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить 23-летнего футболиста. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.

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