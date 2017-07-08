Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30325338/
8 июля 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает FOX Sport со ссылкой на бразильского журналиста Рикардо Флатта.

Защитник Сан-<span class=error>Паулу</span> <span class=error>Родриго</span> <span class=error>Кайо</span> продолжит карьеру в российской <nobr>Премьер-Лиге</nobr> сообщает FOX Sport со ссылкой на бразильского журналиста <span class=error>Рикардо</span> <span class=error>Флатта</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, «Зенит» заплатил сумму отступных в контракте 23-летнего футболиста в размере € 18 млн.

Отмечается, что в конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить Кайо. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.

Ранее сообщалось, что Кайо не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне чемпионата мира—2018.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО