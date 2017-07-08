В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо продолжит карьеру в российской
Премьер-Лиге, сообщает FOX Sport со ссылкой на бразильского журналиста Рикардо Флатта.
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По информации источника, «Зенит» заплатил сумму отступных в контракте 23-летнего футболиста в размере € 18 млн.
Отмечается, что в конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить Кайо. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.
Ранее сообщалось, что Кайо не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне чемпионата мира—2018.
Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.
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